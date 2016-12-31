Microsoft HoloLens ile kayıp eşyaları buldurmayı planlıyor

Radyo frekansı ile tanımlama sağlayan RFID etiketleri mal takibi yapmak için epey kullanışlı bir yöntem. Ancak Microsoft daha yüksek seviyede teknoloji barındıran bir sistem öneriyor ve bunun patentini almaya çalışıyor.

Hololens benzeri bir artırılmış gerçeklik cihazı etrafınızdaki nesneleri tarıyor; anahtar, cüzdan ve diğer eşyaların takibini gerçekleştiriyor. Eğer bir şey kaybolursa, onun en son görüldüğü noktaya doğru da rehberlik ederek bulunmasını sağlıyor.

Takip sisteminin kurulumunu gerçekleştirmek için öncelikle belirli nesneleri, ekrana doğru tutarak taratmak gerekiyor. Böylelikle isteğiniz dışında vazo, kitap veya odadaki herhangi bir nesnenin takibi önlenmiş oluyor. Mobil cihaz veya Microsoft’un HoloLens’i gibi bir başlık sayesinde nesnenin en son konumu, pozisyonu, durumu ve diğer karakteristik özellikleri kaydedilir. Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi, anahtarların nerede olduğuna dair bir soru sorulduğunda ve tarama başladığında, eğer sistem anahtarların üstünün bir gazeteyle kapatıldığını fark ederse, onları başlığın şeffaf ekranı üstünde ön plana çıkaracak şekilde işaretliyor.

Diğer durumlara bakıldığında, cihazın izlenecek nesneleri ortama uyum sağlayarak öğrenebileceği de belirtiliyor. Bir nesnenin önemine, muhtemelen bir tür yapay zeka mekanizması sayesinde karar veriliyor. Ayrıca dolapta geriye ne kadar miktarda süt kaldığı hatırlanıyor ve markete gidildiğinde bu bilgi hatırlatılıyor. Ayrıca Microsoft hareket takibi, nesne tanıma ve muhtemelen yapay zeka gibi teknolojileri de sisteme ekliyor. Microsoft, günümüzün en sık karşılaşılan eşyaları kaybetme sorununa epey teknolojik bir çözüm getiriyor. RFID etiketleri veya Bluetooth tabanlı izleyiciler oldukça iyi iş görüyor. Microsoft’un çözümü ise daha çok HoloLens veya benzeri ürünler için bir yan özellik niteliği taşır gibi görünüyor.