Microsoft, Windows 10 Creators Update ile sunacağı özellikleri şekillendirmeye devam ediyor. Güncellemeyle Windows 10 çok sayıda değişiklik görecek ve yeni özellikler kazanacak. Microsoft Edge internet tarayıcısının Creators Update ile kavuşacağı yenilikler ise şimdiden şekillenmiş durumda. Creators Update, Edge için büyük bir değişim vadetmiyor. Ancak küçük düzenlemelerle kullanıcı deneyiminde bazı iyileştirmelerin sunulması amaçlanıyor.

Edge’i kullananların Windows 10 Creators Update ile birlikte fark edecekleri ilk değişiklik sekme yönetimiyle ilgili olacak. Microsoft’un internet tarayıcısına eklediği sekme yönetim aracıyla kullanıcılar sekme gruplarını kaydedebilecek ve ihtiyaç duyduklarında tekrar açabilecek. Farklı küçük resimler aracılığıyla sekmelerde ön izleme yapmak da mümkün olacak. Böylelikle büyük sekme kümelerinin yönetiminin kolaylaşması amaçlanıyor. Ancak Edge üzerinde çok fazla sekme kullanmayanlar için bu aracın çok da fazla anlam ifade etmeyeceği söylenebilir.

Microsoft Edge için sunduğu eklenti sayısını da yavaş ancak kademeli biçimde artırıyor. Ebates, Intel TrueKey, Read & Write, Ghostery ve RoboForm eklentileri de kısa süre önce Windows Mağaza’daki yerlerini alırken, Microsoft da eklenti geliştirenlere Windows özelliklerinden daha fazla faydalanma imkanı sunuyor. Bu oran, Edge’in ilk yayınlandığı döneme kıyasla yüzde 30 oranında artırılıyor. Geliştiricilerin eklentilerini mağazaya tesliminin kolaylaştırılması da beklentiler arasında yer alıyor. Ancak Microsoft’un kalite ve performans çıtasını yukarıda tutmak adına bu konuda temkinli davrandığı söyleniyor.

Üç boyutlu içerik desteği de Creators Update’in Edge’e getireceği yenilikler arasında bulunuyor. Bazı internet siteleri şimdiden ziyaretçilerine sanal gerçeklik deneyimi yaşatıyor. Microsoft da 3D desteği getirerek Edge kullanıcılarının bu siteleri üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan deneyimlemesini amaçlıyor.

Microsoft Edge e-kitap ve cüzdan desteğine de kavuşuyor

Creators Update, Windows 10’un internet tarayıcısına e-kitap desteği de getiriyor. Kullanıcılar Windows Mağaza’dan satın aldıkları kitapları Microsoft Edge üzerinde okuyabilecek. Cüzdan desteğiyse belli sitelerde Microsoft hesabına kaydedilen bilgilerle ödeme yapmayı mümkün kılıyor. Windows 10 Creators Update’in nisan ayı içinde yayınlanması bekleniyor.