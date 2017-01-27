Microsoft, 2017 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım devi, çeyreği 24.1 milyar dolar gelir ve 5.2 milyar dolar kârla tamamlayarak Wall Street analistlerinin beklentilerini aşmayı başardı. Şirket, LinkedIn’i satın alma sürecini geçtiğimiz çeyreğin sonlarında tamamlamıştı. Ancak buna rağmen, finans raporunda LinkedIn’e dair rakamlar da yer alıyor. LinkedIn’in 8 Aralık 2016’dan itibaren Microsoft’a 228 milyon dolar gelir getirdiği, net zararının ise 100 milyon dolar olduğu belirtildi. LinkedIn, şirketin Üretkenlik ve İş Süreçleri biriminin altında faaliyet gösteriyor. Microsoft bulut stratejisinin meyvelerini toplamaya geride kalan çeyrekte de devam etti.

Microsoft’un bulut servisleri, gösterdikleri performansla sektörde lider olan Amazon Web Services’a biraz daha yaklaştı. Azure gelirleri yüzde 93 gibi etkileyici bir artış oranı yakalarken, Azure’un kullanım oranlarında da yıllık bazda çift haneli bir artış kaydedildiği belirtildi.

Microsoft’un “Daha Kişisel Bilişim” olarak nitelediği birimin geliri ise yüzde 5 oranında azaldı. Şirket, bu düşüşü telefon gelirlerinde yaşanan gerilemeye bağladı. Telefon gelirleri geride kalan çeyrekte yüzde 81 oranında azaldı. Windows üreticilerinden gelen gelir ise bir önceki çeyrekteki yatay seyrin ardından yüzde 5 oranında yükseldi.

Microsoft bulut servisleri biriminin gelirleri yüzde 5 oranında arttı

Ticari Windows ürünleri ve bulut servisleri biminin gelirlerinde de yüzde 5 oranında artış kaydedildi. Oyun gelirlerinde ise yıllık bazda yüzde 3’lük bir düşüş yaşandı. Microsoft, bu durumun Xbox konsol gelirlerindeki düşüşe bağlarken, Xbox yazılım ve servis gelirlerindeki büyümenin bu düşüşün etkisini yavaşlattığını belirtti. Xbox Live abonelerinin sayısı 55 milyona ulaşması da şirketi sevindiren faktörler arasında yer alıyor. Surface gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı.