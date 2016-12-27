Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Meizu M5S adını taşıyan yeni bir orta segment telefon üzerinde çalışıyor. Sızan fotoğraflara bakıldığında M5S, metal kasası ve ana ekran tuşuyla standart bir telefon imajı çiziyor. Akıllı telefonun roze altın, altın ve gümüş gri renk seçeneklerine sahip olacağı belirtildi.

Meizu’nun yeni akıllı telefonunda 720p çözünürlüklü 5.2 inç ekran bulunacak. Sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı akıllı telefonun diğer bileşenleri arasında yer alıyor. 13 megapiksel arka kamerayı 5 megapiksel ön kamera tamamlıyor. 2930 mAh batarya taşıyan Meizu M5S, tartıda 138 gram çekiyor.

M5S’in Çin’de piyasaya çıkacağı kesinlik kazanmış durumda. Ancak telefonun fiyatı ve Çin dışında piyasaya çıkıp çıkmayacağı konusunda halen net bir bilgi gelmiş değil.

Meizu M5S dışında başka telefonlar üzerinde çalışıyor

Meizu, kasım ayının sonunda yeni amiral gemisi telefonu Pro 6 Plus’ı tanıtmıştı. Şirketin M5S’in yanı sıra Pro 7 adını taşıyan yeni bir amiral gemisi model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu modelde Galaxy S7 edge gibi çift tarafa kavislenen ekranın bulunması öngörülüyor.