Facebook CEO’su Mark Zuckerberg Oculus VR aleyhine açılan bir davada ifade vermek için bu hafta içinde Dallas’ın yolunu tutacak. Facebook, sanal gerçeklik şirketi Oculus’u 2.3 milyar dolar karşılığında 2014’ün mart ayında satın almıştı.

Davanın diğer tarafında Doom’un geliştiricisi id Software’in çatı şirketi ZeniMax yer alıyor. ZeniMax, 2013’te şirketten ayrılan ve hâli hazırda Oculus CTO’su olarak görev yapan John Carmack’ın giderken şirkete ait fikr mülkiyet patentlerini de beraberinde götürdüğünü iddia ediyor. Facebook CEO’su Zuckerberg, davanın bugün Dallas’ta gerçekleştirilecek duruşmasında mahkeme heyetinin karşısına çıkacak. Oculus kurucusu Palmer Luckey de bu hafta mahkeme huzurunda ifade verecek.

ZeniMax, Oculus’tan 2 milyar dolar tazminat talep ediyor. Şirket, Facebook’un Oculus’u satın alırken Carmack’ın “teknolojiyi çaldığından” haberdar olduğunu öne sürüyor. ZeniMax’in avukatları, Carmack’ın teknoloji dünyasındaki en büyük hırsızlıklardan birini gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz yıl içinde şikayetini güncelleyen ZeniMax, Carmack’ın binlerce dokümanı şirketteki bir bilgisayardan bir USB depolama cihazına aktardığını iddia ediyor. ZeniMax, daha sonrasında sanal gerçeklik sistemleri oluşturmakta kullanılan “kişiselleştirilmiş” bir aracı almak için geri geldiğini öne sürüyor.

Mark Zuckerberg Oculus aleyhindeki iddiaları “mesnetsiz” buluyor

Mark Zuckerberg ve Facebook, Oculus ve yöneticileri hakkında ortaya atılan iddiaları “mesnetsiz” olarak niteledi. Şirket, daha önce yaptığı bir açıklamada da ZeniMax’in Oculus’un satış gelirinden nemalanmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Mahkemede ZeniMax avukatlarının Carmack, Luckey ve diğer Oculus çalışanlarına Facebook ile olan anlaşmanın nasıl gerçekleştiğini ve Rift’in geliştirme sürecini soracağı söyleniyor. 2 milyar dolar Facebook için büyük bir rakam olmasa da, şirketin dürüstlüğüne gölge düşmesini istemeyeceği söylenebilir.