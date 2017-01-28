ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasından bir hafta sonra oldukça tartışılacak bir karara imza attı ve ABD’nin göçmenlik yasalarında ve mülteci politikasında ciddi değişikliklere gitti. Trump’ın bu tartışmalı kararına tepkiler gecikmedi. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de yeni ABD Başkanı’nın kararını eleştirenler arasında yer alıyor.

Zuckerberg, ABD’nin göçmen ve mültecilere yönelik yeni politikasını Facebook sayfasından yayınladığı bir yazıyla değerlendirdi. Trump’ın imzaladığı yeni kararların pek çok kişi gibi kendisini de endişelendirdiğini söyleyen Facebook CEO’su, kendisinin ve eşinin atalarından örnekler vererek ABD’nin bir göçmen ülkesi olduğunu belirtti. Zuckerberg, bu durumla gurur duyulması gerektiğinin de altını çizdi.

Facebook CEO’su Trump’ın kararlarını eleştirse de, açıklamasında yeni başkanı desteklediği noktalara da yer verdi. Trump, ülkeye çocukken giriş yapan belgesiz mülteciler için “bir şeyler yapma” taahhüdünde bulunmuştu. Zuckerberg, Trump’ın ülkeye gelen yeteneklerden yararlanma isteğinin kendisini sevindirdiğini dile getirdi.

Zuckerberg’in açıklamaları eleştirinin dozunu yükseltmiyor. Ancak Facebook içinde Trump politikalarını eleştirmeye yönelik isteğin arttığını gösteriyor. Facebook COO’su Sheryl Sandberg de Trump’ın kürtaj danışmanlığı sağlayan uluslararası sağlık kuruluşlarına desteği kesme kararını eleştirmişti.

Facebook ve benzeri şirketlerin üst düzey yöneticilerinin işleri önümüzdeki dört yılda pek kolay olacak gibi görünmüyor. Yöneticilerden toplumun büyük kısmının karşı olduğu kararlara karşı ses çıkarmaları isteniyor. Ancak bir yandan da devletle ilişkileri iyi tutma ihtiyacı, ABD’de faaliyet gösteren büyük şirketler için işleri zorlaştırıyor.

Mark Zuckerberg uzun süredir göçmenlere destek çalışmaları yürütüyor

Mark Zuckerberg, uzun süredir ABD’de yasal göçmenlerin sayısının artırılması için yapılan çalışmalara destek veriyor. Facebook CEO’su, 2013’te göçmen reformunu destekleyen FWD.us isimli sivil toplum örgütünün kuruluşuna destek olmuştu.