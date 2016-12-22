Apple yeni MacBook ve MacBook Pro’larda çok sevilen MagSafe güç konnektörünü kullanmayı bıraktı. Bu durum üçüncü taraf şirketler için yeni fırsatlar doğurdu. MagSafe’in rahatlığından vazgeçmek istemeyenler için birçok farklı çözüm görüyoruz. Ancak bunların hep birtakım kısıtlamaları bulunuyor. Örneğin sadece güç beslemesi sunup veri akışına izin vermemek veya ters çevirebilir olmamak gibi…

Kickstarter üzerinden bağış kampanyası başlatılan MagNeo ise, şimdiye kadar görüşmüş en kapsamlı MagSafe muadili olarak dikkat çekiyor. 15 inç MacBook Pro’nun ihtiyaç duyduğu 100 watt’a kadar güç beslemesi sağlayabilen bu aksesuar, Thunderbolt 3 seviyesinde hızlarda veri transferi yapabiliyor. Aynı zamanda 5K çözünürlüğe kadar video iletimi gerçekleştirebiliyor, USB-C’nin tersinin de kullanılabilmesi durumunu da koruyor.

Aksesuar epey işlevsel nitelik taşısa da, görünüş açısından pek güzel görünmüyor. MagNeo’nun geliştiricisi Branch, onun bir başka MagSafe muadili çözüm olan Griffin BreakSafe’den daha kısa bir profile sahip olduğunu söylüyor. Ancak ondan biraz daha hantal göründüğünü ve üstünde Branch’in logosunun yer aldığını görüyoruz. Eğer görünümden çok işlevselliğe önem veriyorsanız, o hâlde MagNeo sizin için uygun çözüm olacaktır.

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