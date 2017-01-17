Apple‘ın 2016’nın sonlarında piyasaya sürdüğü yeni MacBook Pro, Touch Bar adını taşıyan dokunmatik kontrol paneli ve Thunderbolt 3 girişleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Cupertino merkezli şirketin yeni dizüstü bilgisayarı, pil ömrüne ilişkin tartışmalarla da gündeme gelmişti. Apple pil ömrüyle ilgili olarak ortaya atılan iddialara macOS Sierra 10.12.3 için hazırladığı en son beta sürümüyle yanıt veriyor. Cupertino merkezli şirket, bundan böyle ekranı fazla parlak olan kullanıcıları uyaracak. Kullanıcılara ekran parlaklığının pil ömrünü aşağıya çektiğini hatırlatacak.

Söz konusu hamlenin temelinde, yeni MacBook Pro’nun pil ömrüne dair iddialar yer alıyor. Apple, yeni dizüstü bilgisayarı için 10 saat pil ömrü vadetmişti. Ancak pek çok kullanıcı standart bir senaryo içinde maksimum 6 saat boyunca MacBook Pro’yu şarja takmadan kullanabildiklerini belirtmişti. Bu çelişki Consumer Reports tarafından gerçekleştirilen testte de gözlemlenmişti. Ancak Consumer Reports’un testinde bir açığı aktive ettiği ve bu nedenle pil ömrü konusunda çelişkili sonuçlara ulaşıldığı ortaya çıkmıştı. Cupertino merkezli şirket, söz konusu açığı da 10.12.3 güncellemesiyle kapatıyor.

Apple’ın pil ömrü konusundaki şikayetleri bu denli ciddiye almasının takdire şayan olduğunu belirtmek gerekiyor. macOS 10.12.2 ile birlikte “Kalan Pil Ömrü” göstergesini kullanmayı bırakan şirket, söz konusu tahminlerin asla tam anlamıyla doğru olmadığını açıklamıştı. Ancak Apple’ın bu hamleyi gerçekleştirme zamanlaması kafaları karıştırmıştı. Ortada bir zaman göstergesi yokken kullanıcıların pil ömürleri konusunda fikir söylemeleri biraz daha zor hâle gelmişti.

macOS Sierra 10.12.3 yeni bir gösterge seçeneği sunacak

Apple, işletim sisteminin yeni sürümüyle kullanıcılara batarya göstergesi bölümü içinde yeni bir seçenek sunacak. Yoğun pil kullanan kaynakların gösterildiği bölüme “Ekran parlaklığı” seçeneği de eklenecek. Söz konusu seçenek, ekran parlaklığı yüzde 75’in üzerine çıktığında gösterilecek. Kısacası Apple kullanıcılarına pil ömrünün fazla hızlı tükenmesinin en önemli sorumlularından birinin ekran parlaklığı olduğunu anlatacak.