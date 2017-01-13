Pil ömrü konusundaki tartışmaların ardından, Consumer Reports en sonunda Apple‘ın yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını tavsiye etti. Apple’a göre, testte kullanılan dizüstü bilgisayarlar Safari internet tarayıcısında bulunan ve testler sırasında pilin düzensiz şekilde çalışmasına yol açan bir yazılım hatasını barındırıyordu. Apple, Consumer Reports ile yakın biçimde çalışarak sorunu tespit etti ve daha sonra bu hatayı giderdi. Şimdi, daha önce Apple’ın yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarını okuyucularına tavsiye etmeyen Consumer Reports tam tersini yapıyor.

Consumer Reports’un konuyla ilgili olarak web sitesinde yer verdiği yazıda, güncellenmiş yazılımla birlikte test edilen üç farklı MacBook Pro modelinden bir tanesinin tek bir şarj ile 18.75 saat çalıştığı belirtiliyor. Yeni yazılımla her bir model, her yıl yüzlerce dizüstü bilgisayarın test edildiği prosedür takip edilerek birkaç defa test edilmiş. Sitenin belirttiğine göre, 18.75 saatlik süre, yeni Touch Bar’ı barındırmayan 13 inç MacBook Pro’ya ait. Pil testi sırasında, önbelleği kapalı durumda olan Safari’de web sitelerinin açılması adımı da izlenmiş.

Consumer Reports en başında yeni MacBook Pro’nun testlerinde fazlasıyla tutarsız pil ömrü değerleri ortaya koyduğunu, testlerde tek şarjda dört ile 20 saat arasında çalışma değerlerinin görüldüğünü belirtmişti. Bu da genel puana düşük sonuç olarak yansımış ve kuruluş ilk kez bir Mac dizüstü bilgisayarını okuyucularına tavsiye edememişti. Bu açıklama tartışmaları da beraberinde getirmişti.

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Apple’ın, Consumer Reports’un test ettiği bilgisayarlarda bulunan Safari hatasını çözen yamayı henüz en son macOS beta sürümünde test ettiği belirtiliyor. Yani bu çözüm henüz tüm müşterilere ulaştırılmadı. Ancak söz konusu hatanın sadece Safari’nin geliştirici modunda etkili olduğu belirtiliyor. Yani, normal kullanıcıların dile getirilen bu Safari hatasından etkilenmemesi gibi bir durum da söz konusu.

Bu arada Consumer Reports, Apple’ın yeni dizüstü bilgisayarlarından hiçbirisinin tek bir şarjda 15.75 saatlik çalışma süresinin altına düşmediğini söylüyor. Tabii ki, gerçek hayat koşullarındaki sonuç, laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu testlerden daha düşük olacaktır. Biz, 15 inçlik MacBook Pro’da, yoğun kullanım altında gerçekleştirdiğimiz deneyimlerde tek bir şarjla 6-7 saat arası çalışma süreleri yakalamıştık. Bu da günlük hayat için fazlasıyla yeterli gibi görünüyor.