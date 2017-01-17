Tanıdık Apple analistlerinden olan, Tayvan merkezli KGI Securities’den Ming-Chi Kuo, bu yılın MacBook dizüstü bilgisayarlarıyla ilgili tahminlerini içeren yeni bir yatırımcı notu yayınladı. Buna göre, 2017 yılında beklenen yeni MacBook’lar Intel’in yeni Kaby Lake tabanlı işlemcilerini barındıracak. Bunun yanı sıra 15 inç modelde 32 GB RAM bekleniyor.

Detaylar MacRumors sitesinde yayınlanan nota göre Kuo, 12 inçlik yeni MacBook’un üretimine bu yılın ikinci çeyreğinde başlanacağını, 13 inç ve 15 inçlik yeni MacBook Pro’ların seri üretimine ise üçüncü çeyreğin başlarından itibaren girişileceğini söylüyor. Yepyeni 15 inç MacBook’un üretimine ise bu yılın son çeyreğinde başlanacak. Üst seviye kullanıcıları hedefleyecek bu yeni modelde 32 GB RAM’in olması bekleniyor. Aslına bakarsanız, son modelin “Pro” serisi içinde mi yer alacağı, yoksa basit şekilde “MacBook” terimini mi taşıyacağı şu an için net olarak bilinmiyor.

Kuo, bu yeni dizüstü bilgisayarların hepsinde Intel’in Kaby Lake işlemcilerinin, Inte Core serisi işlemcilerin en yeni nesil ürünlerinin çalışacağını öne sürüyor. Geçen sonbaharda çıkarılan en son model MacBook Pro’larda Intel’in 2015’te çıkardığı Skylake tabanlı işlemciler bulunuyor.

Tabii ki, yakında çıkacak Apple ürünleriyle ilgili etrafta epey fazla dedikodu dolaşıyor. Bu nedenle bu tarz yatırımcı notlarına da şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ancak Kuo, söz konusu Apple olunca güvenilirliği yüksek kaynaklardan biri olarak biliniyor. Geçmişte belirli iPhone özellikleri, en üst model Apple Watch’un fiyatı ve Apple’ın yıla ilişkin ürün planlamasıyla ilgili detayları önceden haber vermiş ve bunlar çoğunlukla doğru çıkmıştı.