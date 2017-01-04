CES 2017 kapsamında yeni ürünlerini gözler önüne çıkaran şirketlerden birisi de Logitech oldu. Şirket, G serisi altında piyasaya sürdüğü oyun aksesuarlarına bir yenisini daha ekledi ve Logitech G533 adını taşıyan kablosuz oyun kulaklığını tanıttı.

Oyun severler için geliştirilen G533, profesyonel kullanıma uygun kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor. Pro-G ses sürücülerine ve DTS Kulaklık X 7.1 ses teknolojisine sahip olan kulaklık, sade bir tasarıma sahip. Logitech, yeni kulaklığının tasarımına, uzun pil ömrüne ve performansına dikkat çekiyor. Şirket, oyunculara uzun oyun maratonlarında maksimum konfor vadediyor.

Patent aşamasında olan gelişmiş Pro-G sürücüleri, hem en yüksek hem de en düşük seviyede sesi minimum bozulmayla sunuyor. DTS Kulaklık X dörtlü stereo ses teknolojisi, 7.1 hoparlör yerleşimi sayesinde oyundaki özel efektleri net biçimde duymasını sağlıyor. Oyuncular yedi ses kanalının her birinin seviyesini ayarlayabiliyor.

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Logitech G Genel Müdür Yardımcısı Ujesh Desai, şirketin ses mühendislerinin en etkili PC oyun deneyimini sunan bir kulaklık sunmak için yola çıktıklarını belirtti. Desai, DTS Kulaklık X ve Pro-G’nin bir araya gelmesiyle ortaya şaşırtıcı bir sonuç çıktığını dile getirdi. Logitech yöneticisi, G533 ile oyun efektlerinin en hassas biçimde deneyimlenebildiğini sözlerine ekledi.

Logitech G533 149 avro karşılığında satışa sunulacak

Logitech’in yeni kablosuz oyun kulaklığı ocak ayı içinde satışa sunulacak. G533’ün Avrupa’daki fiyat etiketinde 149 avro yazacak.