Apple iPhone, iPad ve Mac bilgisayarlarında kullanılabilen biri kullanıcı dostu, diğeri profesyonel seviyedeki kullanıcılara hitap eden müzik yapım uygulamalarını güncelledi. iOS için GarageBand 2.2, Alchemy adlı sintisayzırın yanı sıra müzik aletleri ve ses parçaları arasında arama yapmayı daha kolay hale getiren yeni bir ses tarayıcı ile birlikte sunuluyor. Logic Pro X 10.3 ise daha modern bir arayüz, profesyonel ses prodüksiyonu için yeni özellikler ve yeni MacBook Pro modelleriyle birlikte sunulan Touch Bar için sunulan destekle birlikte geliyor.

iOS için GarageBand, Touch Instruments’ı keşfetmeyi kolaylaştıran ve tam olarak aradığınız sesleri bulmanızı sağlayan yeniden tasarlanmış bir ses tarayıcısına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Apple’ın belirttiğine göre, dünyanın en yenilikçi modern sintisayzırlarından biri olan ve Logic Pro kullanıcılarının büyük beğenisini toplayan Alchemy, iOS?a geliyor. Böylelikle EDM, Hip Hop, Indie, Rock, Pop ve daha birçok müzik türünden Apple tarafından tasarlanmış 150’yi aşkın ses parçasını kapsayan zengin bir koleksiyon sunuluyor. Alchemy’deki Transform Pad sayesinde, kullanıcılar gerçek zamanlı olarak sekiz ses enstantanesi arasında geçiş yaparak etkileyici sintisayzır performansları yaratabilecekler.

Garageband iOS uygulamasında müzik kaydetmek, kullanıcılara performanslarını kaydetmeleri için birden fazla olanak tanıyan ve en beğendikleri kayıtlar arasında seçim ve geçiş yapma imkanı sunan Çoklu Kayıt özelliğiyle daha da kolaylaşıyor.

Bu sürümde tek dokunuşla ulaşılabilen, eğlenceli vokal efektleri sunan ve kullanıcılara perde düzeltme, bozulma ve gecikme gibi daha da geliştirilmiş stüdyo efektleri sağlayan yeniden tasarlanmış bir Audio Recorder da bulunuyor. Miksleri üzerinde daha da fazla kontrol sağlamak isteyen deneyimli kullanıcılar, interaktif grafikli bir Visual EQ ve genişletilebilir, yaratıcı ses tasarımı için üçüncü taraf Audio Unit eklentisi efektlerini kullanma olanağı dahil olmak üzere, ileri düzey ses işleme araçlarından oluşan yeni bir koleksiyondan yararlanabilecekler.

Logic Pro X ise müzisyenlere ve ses mühendislerine müziklerini düzenlerken ve mikslerken daha fazla kontrole sahip olma olanağı tanıyor. Buna ek olarak yazılımı ses prodüksiyonu için daha da güçlü bir araç haline getiren gelişmiş yeni özellikler sunuyor. En yeni sürümde çeşitli çalışma ortamlarında okunabilirliği artıran yeni ve modern bir tasarım yer alıyor.

Logic Pro X aynı zamanda MacBook Pro’nun en yeni modelleriyle birlikte sunulan yeni Touch Bar için destek sağlayarak zaman çizgisi görünümünde projenizde gezinme olanağı sunuyor. Touch Bar ile seçilen tüm parçalar için ses düzeyi kontrollerine ve Smart Controls’e rahatça erişmek mümkün oluyor. Yeni performans kontrolleri, çeşitli müzik gamlarına göre özelleştirilebilen piyano klavyesini kullanarak veya vuruş oluşturmak için davul tablalarına dokunarak, Touch Bar ile yazılım müzik aletlerini çalmanıza ve kaydetmenize olanak veriyor. Atanabilir tuş komutu düğmeleri, Touch Bar kontrollerini özelleştirmenize imkan sunarak sık kullandığınız klavye kısayollarını ihtiyacınız olduğunda kolayca erişebileceğiniz şekilde düzenlemenizi sağlıyor.

Parça Alternatifleri, kullanıcıların herhangi bir parçanın bölgeleri ve düzenlemelerinden oluşan farklı çalma listeleri oluşturup bu çalma listeleri arasında geçiş yapmalarına olanak tanıyor. Bu özellik çeşitli yaratıcı fikirlerle denemeler yapmayı veya geliştirme aşamasındaki bir parçanın farklı versiyonlarını değerlendirmeyi kolaylaştırıyor. Seçime Dayalı İşleme, kullanıcıların Logic veya üçüncü taraf efekt eklentilerinden oluşan tüm kombinasyonları seçilen bir veya daha fazla ses bölgesine uygulamalarına olanak sunuyor. Ses kalitesini optimize etmek için çok kullanışlı olan bu özellik, yaratıcı ses tasarımı için de harika bir araç olmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca Logic Pro X, 64 bit toplama motoru, 192 ek veri yolu ve gerçek stereo pan ile stereo sinyaller için ayrı kontrol sağlayarak profesyonel miksleme işleri için daha da güçlü bir araç hâline geliyor.

Garageband iOS güncellemesi tüm mevcut kullanıcılar ve tüm yeni iOS aygıtları için ücretsiz olarak sunulurken, Logic Pro X güncellemesi de aynı şekilde tüm mevcut kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuluyor.