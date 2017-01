Örgü topolojisine sahip ağlar, evin her tarafını Wi-Fi şebekesine bağlı cihazlarla doldurmaya hevesli kullanıcılar arasında giderek daha fazla ilgi görüyor. Linksys de doğal olarak bu akıma kayıtsız kalamazdı ve yeni ürünü Velop ile kullanıcılara yeni bir seçenek sunuyor. Modüler bir sistem olan üç bant destekli Linksys Velop, kullanıcıların ihtiyaçları arttıkça buna cevap verebilecek çözümleri sunuyor.

Her bir Velop Tri-Band 2×2 802.11ac Wave 2 MU-MIMO düğümü ağ yönlendiricisi, ağ genişleticisi, erişim noktası ve köprü olmak üzere dört farklı görevi yerine getirebiliyor. Linksys’in söylediğine göre, her bir Velop 2200 Mbps’lik birleştirilmiş hıza ulaşabiliyor. Bu, evin içinde bir dizi küçük ağ yönlendiricileri barındırmak anlamına geliyor. Bu sayede evin her yerinde istediğiniz işi bağlantı sıkıntısı yaşamadan yerine getirebilir, evin her odasında veya bahçede istediğiniz film veya diziyi hızlıca açarak kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz.

Velop, Linksys’in yardımcı iOS ve Android uygulamaları üzerinden kurulabiliyor. Ayrıca Amazon’un Alexa platformunu da destekliyor. Örneğin sadece tek bir sesli komutla misafir Wi-Fi ağını etkinleştirmek mümkün oluyor. Akıllılık görünmeyen tarafta da devam ediyor. Linksys’in söylediğine göre ağ, en iyi Wi-Fi hızlarını sunmak için kendisini dinamik şekilde ayarlayabiliyor.

Velop’un güç ve Ethernet portları alt yüze yerleştirilmiş. Bu da her taraftan bakıldığında aynı görünümün sunulması anlamına geliyor. Cihaz modüler yapıda olduğundan, Linksys onun bir tekini 200 dolara, ikili veya üçlü paketlerini de sırasıyla 350 ve 500 dolara satışa sunuyor. Velop’lar yurt dışında bugün itibarıyla satışa sunuluyor.