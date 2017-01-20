LinkedIn masaüstü arayüzünün tasarımında köklü bir değişiklik gerçekleştiriyor. Böylelikle profesyonel sosyal ağın yıllanmış tasarımı, 21. yüzyılın dinamiklerine daha uygun bir hâle geliyor. Servisin kullanıcıları masaüstü sitesini pek fazla ziyaret etmese de, yeni tasarım gezinmeyi önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Artık kullanıcılar yedi farklı bölüme ayrılmış uygulama içinde daha rahat biçimde gezinebiliyor. Söz konusu bölümler ana sayfa, mesajlar, işler, bildirimler, ben, ağım ve arama adını taşıyor.

Uygulamanın ana akışı, yeni tasarımıyla Facebook’u hatırlatan bir yapıya bürünüyor. Popüler hikayeler gerçek editörler ve algoritmalar tarafından derlenip kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kullanıcılar beğenmedikleri paylaşımları saklayabiliyor veya sahiplerini takip etmeyi bırakabiliyor. Arama arayüzünün geliştirilmesi ise sosyal ağda iş fırsatlarının, kişilerin ve şirketlerin bulunmasını kolaylaştırıyor.

En büyük değişiklik olarak ise gerçek zamanlı mesajlaşma arayüzünün gelişi gösterilebilir. Mesajlaşma aracına LinkedIn’deki her sayfanın alt kısmından erişilebiliyor. Belli bir şirkette iş arayanların arkadaş listelerinde o şirkette çalışan biri varsa, LinkedIn kullanıcılarını o kişiyle konuşmaları ve şirkete dair bazı bilgiler ve ipuçları almaları konusunda teşvik ediyor.

LinkedIn masaüstü arayüzünde daha önce bu kadar kapsamlı değişiklik gerçekleştirmemişti

LinkedIn masaüstü arayüzünde faaliyete geçtiği 2003’ten beri bu denli kapsamlı bir değişiklik gerçekleştirmemişti. The Wall Street Journal’da yer alan habere göre, söz konusu değişim için hazırlıklar Microsoft’un LinkedIn’i 26 milyar dolar karşılığında satın almasından daha önce başladı.