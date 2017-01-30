Android Wear 2.0 yakında resmen kullanıma sunulacak. Google’ın yeni akıllı saat platformunun ilk olarak LG tarafından üretilen iki cihazda boy göstermesi bekleniyor. Söz konusu saatlerin şubat ayının başlarında resmiyet kazanması öngörülüyor. Bu saatlerden birinin diğerine göre daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. LG Watch Style adını taşıması beklenen bu modele ait olduğu söylenen fotoğraflar, ünlü duyumcu Evan Blass tarafından paylaşıldı.

Android Wear 2.0 işletim sistemli Watch Style, tarz sahibi bir saat olduğunu ilk bakışta belli ediyor. Akıllı saatin şık ekran çerçevesi için gümüş ve roze altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Bu çerçeveyi kolaylıkla çıkarılabilen deri kayış tamamlıyor. Deri kayış da oldukça ince görünüyor. Ancak bunun bir göz aldanması olabileceğini de unutmamak gerekiyor.

LG’nin yeni akıllı saati, pek de sportif tiplere uygun bir cihaz gibi görünmüyor. Akıllı saatte kalp atış hızı monitörü olduğuna dair herhangi bir işarete rastlanmıyor. Ancak bu duruma pek de şaşırmamak gerekiyor. Şirketin kalp atış hızı monitörü, GPS ve hücresel veri gibi özellikleri daha üst segmentte konumlanan Watch Sport modeline yerleştireceği söyleniyor. Dolayısıyla LG’nin daha çok kişiyi bu modele yönlendirmesi pek şaşırtmıyor.

LG Watch Style, in silver (top) and rose gold (bottom) pic.twitter.com/JlHaq35bZ0 — Evan Blass (@evleaks) January 28, 2017

LG Watch Style 249 dolardan başlayan fiyatlarla satılabilir

LG’nin Watch Style’a dair bu mütevazı yaklaşımının etkisi fiyatta görülüyor. Android Police sitesinde yer alan habere göre, Watch Style 249 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Farklı kayış ve renk seçenekleri doğrultusunda saatin fiyatının değişmesi bekleniyor. Yine de, 249 dolarlık başlangıç fiyatıyla Watch Style, Android Wear deneyimiyle tanışmak için en uygun ürünlerden biri olacak gibi görünüyor.