Google ve LG, Android Wear 2.0 sürümünün gösterimini ilk kez gerçekleştiren yeni cihazlar olarak lanse ettikleri LG Watch Sport ve LG Watch Style modellerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Android Wear 2.0’ın ilk duyurusu Mayıs 2016’daki Google I/O etkinliğinde gerçekleştirilmişti. Ancak resmi çıkışı birkaç ay sonra, bu iki yeni cihazla birlikte gerçekleştirilmiş oldu.

Google, daha önce birkaç Nexus cihazında yaptığı gibi bu akıllı saatlerde de LG ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Bu saatlerin sızıntıları, resmi duyuru yapılmadan önce internete düşmüştü.

LG Watch Sport bu iki cihaz içinde öne çıkan cihaz oluyor. LTE bağlantı desteğine sahip olan, bu sayede veri bağlantısı için hiçbir yerde telefona ihtiyaç duymayacağınız bu akıllı telefon, NFC desteği sayesinde Android Pay üzerinden mobil ödemeler de gerçekleştirebiliyor.

Sportif görünümlü ve bu amaçlar için tasarlanmış bu akıllı saat GPS bağlantısına sahip. Ayrıca arkasında kalp hızı sensörü de bulunuyor. Tepedeki donanım tuşu sayesinde tüm fitness özelliklerine erişmek de mümkün oluyor.

Kenarda yer alan digital crown kadran ise Android Wear 2.0 ile gelen yeni dairesel giriş kontrollerini yönetmeyi sağlıyor. Yani bu fiziksel donanım sayesinde menüler içinde kaydırmak, farklı navigasyon kontrollerini gerçekleştirmek mümkün oluyor. Böylelikle daha önceki dokunmatik ekran kontrollerine yeni kontrol türleri eklenmiş oluyor.

İkinci cihaz; LG Watch Style ise daha küçük ve ince bir tasarıma sahip. Akıllı saat deneyimini daha mütevazı bir yolla sunuyor. Bu cihazda GPS, NFC, LTE veya kalp hızı sensörü yok. Kenarında yer alan digital crown sayesinde temel Android Wear 2.0 deneyimini sunmayı hedefliyor.

LG Watch Style modeli, kardeşinden farklı olarak kayışları değiştirme imkanı veriyor. Deri kayışla birlikte gelen bu saatin kayışı saniyeler içinde değiştirilebiliyor, böylelikle saate farklı bir görünüm kazandırılabiliyor.

Her iki akıllı saat de tamamen dairesel ekranlarla geliyor. Android Wear 2.0 ile birlikte Google Assistant, tamamen yenilenmiş, komplikasyonlarla desteklenen saat kadranları, digital crown ile dairesel veri girişi, mesajlara hızlı cevap verme ve bunun gibi daha birçok yenilik geliyor.

LG Watch Sport yurt dışında 349 dolara, LG Watch Style ise yine yurt dışında 249 dolara satışa sunuluyor. Bu akıllı saat 10 Şubat itibarıyla ABD’de piyasaya sunulacak. Daha sonra Kanada, Güney Kore, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık gibi ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Bu arada mevcut Android Wear cihazları için Android Wear 2.0 güncellemesi de 15 Şubatta yayınlanacak.