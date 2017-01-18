Google’ın yeni bir çift Android Wear 2.0 akıllı saatiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler arasında saatlerin üreticisi de bulunuyor. Venture Beat sitesinin güvenilir dedikodu kaynaklarından olan Evan Blass’ın belirttiğine göre, Google bir süredir hakkında epey konuşulan, LG Watch serisi altında sunulması beklenen yeni akıllı saatlerini 9 Şubatta tanıtacak. Aynı etkinlikte Android Wear 2.0’ın, giyilebilir ürünler platformunun uzun zamandır beklenen, çeşitli ertelemeler geçiren yeni sürümünün de tanıtılması bekleniyor. Blass, Google’ın bu saatleri hemen ertesi gün ABD’de satmaya başlayacağını söylüyor. Ayrıca saatlerin teknik özellikleriyle ilgili bazı detaylar da paylaşıyor.

Öncelikle Google’ın Nexus tarzı bir iş ortaklığına gittiği söyleniyor. Yani LG, Android Wear 2.0 ile çalışan ilk cihazların üreticisi olacak. LG Watch Sport ve LG Watch Style olarak adlandırılan saatlerin varlığına daha önce de ABD Federal İletişim Komisyonu başvuru belgelerinde rastlanmıştı. Bu saatlerin Google’ın etkinliğinde görücüye çıkacağı, 10 Şubat tarihinden itibaren satışa sunulacağı, mart ayında ise daha kapsamlı şekilde piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Bu saatler muhtemelen şubat ayı sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde, LG’nin standında da olacaktır. Blass, Watch Sport modelinin 14.2 mm’lik kalınlığa sahip olacağını, titanyum ve koyu mavi renklerde sunulacağını söylüyor. 1.38 inç, 480 x 480 piksel ekran, 4 GB dahili hafıza, 430 mAh kapasiteli pil, kalp hızı sensörü de diğer özellikler arasında yer alacak gibi görünüyor.

Watch Style modeli ise 10.8 mm.’lik kalınlığa sahip gövdeyle sunulacak. Bu saatin de titanyum, gümüş ve roze altın renkleri bulunacak. 1.2 inç, 360 x 360 piksel çözünürlüklü ekran, 512 MB RAM, 4 GB dahili hafıza, 240 mAh kapasiteli pil de bu saatin başlıca özellikleri olarak sıralanıyor.

Her iki saat de dairesel, plastik OLED dokunmatik ekran, Wi-Fi, Bluetooth bağlantısı, GPS, NFC gibi ortak özelliklere sahip olacak. Bununla birlikte Sport modelinin, 3G ve LTE veri destekli hücresel versiyonunun da çıkarılacağı dile getiriliyor.

Ayrıca her iki saat de digital crown düğmesi sayesinde kullanıcı arayüzünde kolay gezinti sağlayacak. Android Wear 2.0 ile yüklü gelecek olan bu saatlerde iOS uyumluluğu, Google Assistant entegrasyonu, suya ve toza dayanıklılık (Sport ve Style modelleri için sırasıyla IP68 ve IP67) gibi özellikler de yer alacak.