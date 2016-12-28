LG, önümüzdeki hafta başlayacak CES 2017’de gözler önüne çıkaracağı iki ürününün resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Şirketin yeni kablosuz ses ürünleri,şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor. İki yeni ürün arasında ön palana çıkan ise “giyilebilir hoparlör” olarak nitelenebilecek LG TONE Studio oluyor. TONE Studio’ya kablosuz kulaklık TONE Free eşlik ediyor.

Sıra dışı bir ürün olan TONE Studio’nun üst kısmında iki adet tam menzilli hoparlör bulunuyor. Alt kısmda ise yine iki adet titreşimli hoparlör yer alıyor. Bu hoparlörler birleşerek film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken surround ses deneyiminin yaşanmasını sağlıyor. DTS’deki surround ses uzmanlarıyla birlikte geliştirilen TONE Studio Hi-Fi DAC (Dijitalden Analoga Çevirici) barındırıyor. Bu sayede ses mümkün olan en yüksek seviyede tekrar oluşturuluyor. Buna ek olarak, Dual Play özelliği sayesinde iki LG TONE Studio’yu birbirine bağlamak ve daha güçlü bir ses çıkışı elde etmek mümkün oluyor.

LG TONE Free ise boyun bandına yerleştirildiği andan itibaren şarj olmaya başlayan, topuz şeklindeki kablosuz kulaklıklardan oluşuyor. Boyun bandı, sadece kulaklık topuzlarını şarj etmekle veya kullanılmadıkları zamanda güvenli biçimde saklamakla yetinmiyor. Aynı zamanda kulaklığın eşleştirildiği telefona gelen arama ve mesajları titreşim yoluyla bildiriyor. Boyun bandı dışında bir şarj ünitesi daha bulunan LG TONE Free, ses komutlarıyla yönlendirilebiliyor. Bu sayede gelen aramalar telefonu cepten çıkarmadan yanıtlanabiliyor veya reddedilebiliyor.

LG TONE Studio ve TONE Free ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı

LG’nin TONE serisi ses aksesuarları CES 2017’de ilk defa gözler önüne çıkacak. Satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi gibi bilgilerin de CES 2017 esnasında açıklanması bekleniyor.