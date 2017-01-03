LG Super UHD TV serisinin yeni modellerini CES 2017’de görücüye çıkarttı. Daha fazla ve daha canlı renk vaadiyle öne çıkan seride SJ8000, SJ8500 ve SJ9500 isimlerini taşıyan üç farklı model bulunuyor. Bu modellerin hepsi, Nano Cell LCD teknolojisinin etrafında şekilleniyor. Bu teknolojide kullanılan ve hepsi aynı boyutu paylaşan tanecikler daha doğru ve tutarlı renkler elde etmeyi mümkün kılıyor. Bu deneyim, televizyona merkezi bir pozisyondan bakılmasa bile değişmiyor. Nano Cell LCD teknolojisi fazla ışık dalga boylarını emiyor ve istenmeyen renk sızıntılarını, solmayı ve görüntünün canlılığını olumsuz etkileyen diğer efektleri azaltıyor.

LG, yeni televizyonlarında renk doğruluğunu artırmak için Technicolor ile de güç birliğine gitti. Bu işbirliği sayesinde ortaya özel Technicolor Uzman modu ve gelişmiş HDR desteği çıktı. Dolby Vision, HDR 10 ve Hybrid Log Gamma desteklerinin de işin içine dahil edilmesiyle birlikte LG, yeni televizyonlarında en doğru renkleri sunma vaadini biraz daha kuvvetlendirmiş oldu.

LG Super UHD TV serisiyle yüksek dinamik aralıklı görüntülere de formattan bağımsız olarak daha sofistike bir biçimde yaklaşıyor. Nano Cell kümelerinin tamamı Aktif HDR özelliğini barındırıyor. Bu özellik sayesinde HDR verileri her çerçevedeki belirli bölgelere aktarılabiliyor. HDR Efekt özelliği ise standart görüntülerin kalitesini yükseltiyor.

LG Super UHD TV serisi yenilenen webOS işletim sistemiyle geliyor

LG uzun süredir televizyonlarında webOS işletim sistemini kullanıyor. Bu durum Super UHD TV serisinde de değişmiyor. Ancak yenilenen webOS, TV izleyicilerinin hayatını eskisine göre biraz daha kolaylaştırmayı vadediyor. Uzaktan kumandaya eklenen Magic Link butonu, favori içeriklere daha hızlı biçimde erişmeyi mümkün kılıyor. USB aracılığıyla televizyona bir bilgisayar veya telefon bağlanırsa 360 derece sanal gerçeklik içerikleri de televizyon ekranında görüntülenebiliyor. Yeni televizyonlarda ekrana yakınlaştırma yapmak da kolaylaşıyor.

LG Super UHD TV serisinin televizyonlarının ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatlarının ne olacağı ise henüz bilinmiyor.