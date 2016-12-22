LG, beş yeni akıllı telefonunu resmen duyurdu. Güney Koreli şirketin yeni cihazları LG Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3, önümüzdeki ocak ayının ilk günlerinde başlayacak CES 2017 de ilk kez görücüye çıkacak. K serisindeki modellerin geçmiş versiyonlarının da aynı isimleri taşıması, biraz kafa karışıklığına yol açabilecek gibi görünüyor.

LG Stylus 3, Güney Koreli şirketin yeni akıllı telefonları arasında ön plana çıkmayı başarıyor. Android 7.0 Nougat işletim sistemini barındıran cihaz, tıpkı selefi Stylus 2 gibi özel bir kalemle birlikte geliyor. LG’den yapılan açıklamada, kalemin de Stylus 2’de kullanılan versiyona göre geliştirilmiş olmasına dikkat çekiliyor.

Stylus 3’te 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5.7 inç ekran bulunuyor. Sekiz çekirdekli 1.5 GHz MediaTek MT6750 işlemciye 3 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. microSD kart desteği sayesinde bu alan genişletilebiliyor. 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera ve 3200 mAh kapasiteli pil de akıllı telefonun bileşenleri arasında bulunuyor. Parmak izi tarayıcısı da taşıyan telefon, tartıda 149 gram çekiyor.

LG K serisinin yenilenen dört modeli de şirketin CES 2017 kadrosunda yer alıyor. Bu telefonlar arasında da ön plana çıkan K10 oluyor. 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5.3 inç ekran barındıran K10, sekiz çekirdekli 1.5 GHz MediaTek MT6750 işlemci taşıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM eşlik ediyor. Dahili depolama alanı içinse 16 veya 32 GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde microSD kart ile ekstra depolama alanı elde edebiliyor. Parmak izi tarayıcısı, 13 megapiksel arka kamera, geniş açılı 5 megapiksel ön kamera ve 2800 mAh kapasiteli pil de yeni LG K10’un bileşenleri arasında bulunuyor. Telefon kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.

LG K8, 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5 inç ekrana sahip. Cihazın 1.4 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemcisine 1.5 GB RAM ve 16 GB genişletilebilir dahili depolama alanı eşlik ediyor. 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, 2500 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler barındıran telefon, kutusundan LG K8 işletim sistemiyle çıkıyor.

LG K4 ve K3, şirketin yeni akıllı telefonları arasında giriş segmentini temsil ediyor. Her iki akıllı telefonda da 1.1 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemci bulunuyor. Yine her iki modelde de bu işlemciye 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. 5 megapiksel arka kamera da iki cihazın ortak noktaları arasında bulunuyor.

LG K4, 854 x 480 piksel çözünürlüklü 5 inç bir ekrana sahip. K3’te ise 854 x 480 piksel çözünürlüklü 4.5 inç ekran bulunuyor. K4’ün ön kamerası da 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. K3’ün ön kamerası ise 2 megapiksel çözünürlüğünde.

LG Stylus 3 ve yeni K serisi telefonların çıkış tarihini açıklamadı

LG Stylus 3 ve yeni K serisi telefonlarının ne zaman satışa sunulacağı konusunda bilgi vermedi. Akıllı telefonların fiyat etiketinde ne yazacağı da henüz bilinmiyor. Bu detayların CES 2017’de açıklanması bekleniyor.