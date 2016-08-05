Galaxy Note serisi akıllı telefonlar kapasitif ekran kalemiyle kullanım deneyimini yaşamak için en ideal şartları sunuyor olabilir. Ancak söz konusu fiyat olduğunda, bu telefonlara sahip olmak için bütçeyi epey zorlamak gerekiyor. Samsung’un zengin ürün yelpazesine baktığımızda ise, daha alt fiyat noktalarında bir Note türevi görmüyoruz. Peki, gücü 2000 TL’nin üstüne yetmeyenler ne yapacaklar? Onları LG düşünüyor ve uzun zamandır uygun fiyatlı, kapasitif ekran kalemi deneyimini sunan “Stylus” serisi telefonlar çıkarıyor. LG Stylus 2, bu yılın başlarında tanıtılmıştı ve MWC 2016’da bu telefonu ön incelemeden geçirme fırsatı elde etmiştik. Birkaç haftadır Türkiye’de satışta olan bu Android telefonla ilgili izlenimlerimizi LG Stylus 2 inceleme yazısında bulabilirsiniz.

LG Stylus 2 de Note akıllı telefonları gibi büyük bir gövdeye sahip. 5.7 inç ekranlı bu telefon 155 x 79.6 x 7.4 mm.’lik boyutlara ve 145 gr. ağırlığa sahip. Her ne kadar büyük ekranı nedeniyle tek elle kullanım biraz zahmetli gibi görünse de, normale göre biraz daha hafif olması, aynı zamanda ince sayılabilecek profili Stylus 2’nin ergonomi bakımından beklentileri karşılamasını sağlıyor. Üstelik kenarlara doğru konikleşen arka yüzeyi de bu telefonu daha rahat kavramayı sağlıyor. Bir elinizde Stylus 2’yi tutarken diğer elinizle de stylus kalemi kullanarak yazı yazabilir veya çizim yapabilirsiniz.

Stylus 2’nin şık bir görünümü var. Geçen yılın LG G serisi telefonlarını andıran bir tasarımı var. Metalik görünüme sahip kenar çerçevesi, dairesel dokulu, hafif pürüzlü, fırçalanmış metal görünümlü arka kapağı bu telefona belirli bir hava katıyor. Üstelik arka kapağı çıkarabilir, böylelikle SIM kart ve SD kart yuvalarıyla pile de erişebilirsiniz. Pilin değiştirilebilir olması bazı kullanıcılar için iyi bir haber sayılır.

LG’nin bu telefonunun hoşumuza gitmeyen en önemli tasarım kararlarından bir tanesi stylus kalemin yuvası. Samsung, Note telefonlarında kapasitif kalemi alt kenardaki bir yuvaya yerleştiriyor. Bu da kalemin yerinden rahatlıkla çıkarılmasını ve kullanılmasını sağlıyor. Stylus 2’de ise kapasitif kalem üst kenarda, epey sağa doğru yerleştirilmiş bir yuva içinde gizli. Doğrusu bu yerleşim, kalemi Samsung’un telefonlarındaki kadar rahat almayı engelliyor. Öncelikle telefonu elinizle biraz çevirmeniz, bu şekilde kalemi daha rahat şekilde çıkaracak bir pozisyon elde etmeniz gerekiyor. Bunun dışında kalemin yerinden rahatlıkla çıkarıldığını belirtmemiz gerekiyor.

Üst kenarda kalem yuvası haricinde ikinci mikrofon mevcut. Alt kenarda ise ana mikrofon, 3.5 mm. kulaklık jakı ve microUSB portu mevcut. Sağ ve sol kenarlar temiz. Arkada ise 13 megapiksel kamera ve onun altına yerleştirilmiş ses ve güç butonları dikkat çekiyor. LG, G5’te vazgeçtiği bu Sihirli Tuş takımına LG Stylus 2’de, diğer giriş ve orta segment Android telefonlarında olduğu gibi yer vermeye devam ediyor. Ses tuşları pürüzlü yüzey sayesinde güç butonundan rahatlıkla ayırt ediliyor. Kameranın yanında da LED flaşı görüyoruz. Alt kenara doğru indiğimizde ise dört kare delikten oluşan ve yine kare şeklindeki hoparlör ızgarasını görüyoruz. Bu hoparlör makul bir ses çıkış şiddetine sahip. Bas ve tiz dengeli sayılır. Ancak Stylus 2’yi bir yüzeye, ekran üste gelecek şekilde koyduğunuzda hoparlör çıkışı biraz olsun kapanıyor, bu da ses kalitesinin bozulmasına neden oluyor.

LG Stylus 2’nin ön yüzünde ahize hoparlörü gümüş rengiyle hemen dikkat çekiyor. LED durum lambası ve onun yanında yer alan 8 megapiksel kamera da diğer unsurlar. 5.7 inç ekran ise 720p IPS panel barındırıyor. Telefonun ekran büyüklüğü ve günümüzün şartları göz önünde bulundurulduğunda, 1080p Full HD ekran daha uygun olurdu. Yine de, yüksek çözünürlüklü videolar iyi şekilde gösteriliyor, ekran günlük kullanım için ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Renk canlılığı ve parlaklık bakımından da Stylus 2’nin ekranı makul. Keskinlik de, 720p ekran olmasına rağmen fena sayılmaz.

Snapdragon 410 işlemci LG Stylus 2’nin kalbinde yer alıyor. Bu işlemci genellikle geçen yılın giriş-orta segment Android telefonlarında karşımıza çıkardı. LG’nin daha güncel bir işlemci kullanmasını yeğlerdik, çünkü 410 seçimi yepyeni bir cihazın daha en baştan biraz eskimeye başlamış hissi vermesine neden oluyor. Bir de bu cihazı en az iki yıl gibi bir süre boyunca kullandığınızı düşünecek olursak… Her ne kadar ilk bakıştaki yargımız bu olsa da, telefonu kullanmaya başladıkça Snapdragon 410 seçiminin o kadar da kötü olmadığını görüyoruz. Android işletim sistemi çoğu zaman pürüzsüz ve düzgün şekilde çalışıyor. Uygulamalar ve oyunlar genel olarak fazla bekletmeden açılıyor. Ufak tefek aksaklıklar görülse de, bunlar sorun edilecek seviyede sayılmaz.

Pil konusunda ise LG Stylus 2 iyi bir grafik sergiliyor. Öncelikle 3000 mAh, günümüz şartlarında yüksek bir kapasite sayılır. Ekran çözünürlüğü çok yüksek değil, bu da beslenmesi gereken daha az sayıda pikselin bulunduğu anlamına geliyor. Buna bir de Snapdragon 410 gibi, çok fazla güç gerektirmeyen bir işlemciyi ekleyin. Sonuçta LG Stylus 2 bir buçuk güne varan bir çalışma ömrünü rahatlıkla sunuyor. Tabii ki, internet üzerinden video izlemek veya oyun oynamak bu süreyi epey kısaltıyor.

Kablosuz bağlantılar tarafında LG Stylus 2’nin LTE desteğine sahip olduğunun belirtelim. Kategori 4 LTE desteğine sahip olan bu telefon 150 Mbps indirme ve 50 Mbps yükleme hızlarını destekliyor. Mevcut 4.5G şebekeleri için bu değerler gayet makul görünüyor.

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LG Stylus 2’de Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor. Lollipop ile yüklü gelen orta segment Android telefonlarını sıklıkla gördüğümüz bir ortamda, Stylus 2’nin Marshmallow ile yüklü olması fazlasıyla memnun edici sayılır. Bununla birlikte LG’nin ilk kez G5 modeliyle birlikte kullanıma sunduğu UX 5.0 kullanıcı arayüzü LG Stylus 2’de de yüklü olarak geliyor. Doğrusu bu arayüzü LG G5’i kullanmaya başladığımız ilk zamanlarda fazla beğenmemiştik. Ancak zamanla uygulama menüsü barındırmayan kullanıcı arayüzüne alışmış, hatta bunu daha kullanışlı bulmuştuk.

LG G5’in yazılımsal işlevlerinin dışında, G5’tekiyle aynı deneyimi Stylus 2’de de yakalamak mümkün. Ana ekran panellerini farklı uygulama kısayolları, klasörleri veya görsel bileşenlerle sınıflandırabilir, böylelikle aradığınız uygulamalara ve işlevlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer isterseniz, eski tarz düzene de dönme imkanını LG size sunuyor. Bu arada, LG Stylus 2’yi hangi mobil operatör ile kullanıyorsanız, o operatörün başlıca uygulamaları da ilk kurulumda Stylus 2’ye yükleniyor.

Google’ın Gmail, Haritalar, YouTube gibi uygulamalarını Stylus 2’de yüklü olarak görüyoruz. Bununla birlikte LG’nin Dosya Yöneticisi, Hava Durumu, Rehber, Takvim gibi uygulamaları da yüklü olarak geliyor. Bu arada LG, Yönetim klasörü altına Güç Tasarrufu, Bellek, Pil Kullanımı, Depolama aygıtı ve USB gibi ayarların kısayollarını eklemiş. LG Backup uygulaması da bu klasör altında yer alıyor. Daha fazla uygulamayı Google Play’den indirebileceğiniz gibi, LG SmartWorld uygulaması üzerinden de LG’nin tavsiye ettiği uygulamaları, özelleştirmeye olanak sağlayacak tema ve diğer içerikleri indirebilirsiniz.

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Gelelim Stylus 2’nin temel bileşenine, yani kapasitif ekran kalemine… Yukarıda belirttiğimiz gibi, ekran kalemi sağ üst köşeye yerleştirilmiş bir yuvada gizli. İnce yapıdaki kalemin uzunluğu makul, elinizle kavradığınızda normal bir kalem gibi rahatlıkla kullanabileceğinizi fark ediyorsunuz. Kalemin ucu Samsung Galaxy Note telefonlarındakine, özellikle Note 5 ve Note 7’deki kapasitif ekran kalemlerinin uçlarına göre epey kalın. Bu da küçük puntolarla yazı yazmayı zorlaştırıyor. Bununla birlikte Stylus 2’nin avuç içiyle ekran temasını bloke etme yeteneği de çok iyi değil. Her ne kadar kapasitif dokunmatik tuşları devre dışı bırakma özelliği bulunsa da, normal bir deftere yazarmış gibi yazı yazmak istediğinizde, ekranda istemediğiniz çizimlerin olduğunu fark ediyorsunuz. Sonuç olarak Stylus 2’nin kapasitif kalemi, elinizi ekrana değdirmeden, daha çok büyük karakterlerle kısa notlar alma, çizimler yapma imkanı sunuyor. Stylus 2’nin fiziksel not defterinin yerine geçmesini beklememeniz gerekiyor.

Sunduğu yazılım tabanlı işlevler bakımından Stylus 2 çok fena sayılmaz. Stylus kalemi yuvasından çıkardığınız anda, Pen Pop olarak adlandırılan bir arayüz, temel kullanıcı arayüzünün üstünde, yeni bir katman olarak beliriyor. Burada Pop Memo, Çek+, Pop Scanner, QuickMemo+ gibi kalem odaklı uygulamalara hızlı şekilde erişmeniz mümkün. Pop Memo ile telefon numarası, vb. hızlı notları hemen alabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü üstünde sürekli açık şekilde gösterilen post-it tarzı not kağıdına istediğinizi çiziktirebilir, bunları saklayabilirsiniz. Çek+ ise ekranda bulunan görüntünün fotoğrafını çekiyor ve bunun üzerinde notlar almanızı sağlıyor. Bir web sitesinin, harita parçasının ekran görüntüsünü bu yolla alabilir, üstüne notlarınızı çiziktirerek kaydedebilir veya başkalarına gönderebilirsiniz. Pop Scanner ise kameranın kullanıldığı bir özellik ve aslında kalem kullanımına doğrudan ihtiyaç yok. Bu uygulamayı açtığınızda kamera otomatik olarak devreye giriyor. Görüntüyü yakaladığınızda ayıklamak istediğiniz nesne otomatik olarak seçiliyor. Kalemi kullanarak kırpma sınırlarını belirleyebilirsiniz. Daha sonra da kırptığınız nesneyi ayrı bir dosya olarak kaydetmeniz mümkün.

LG’nin çoğu Android telefonunda gördüğümüz not alma uygulaması QuickMemo+, kapasitif kalemin varlığı sayesinde biraz daha anlam kazanıyor. Detaylı notlarınız, çizimleriniz için bu uygulama hazır şekilde bekliyor. Bu arada LG, PenPop arayüzüne sık kullandığınız bir uygulamanın kısayolunu da eklemenize izin veriyor. Kalem yuvasında değilken Pen Pop’u simge durumunda küçültebilir, ekranın bir köşesinde yeniden kullanıma hazır şekilde muhafaza edebilirsiniz. Pen Keeper adı verilen özellik sayesinde ekran kapalıyken kalem yuvasından çıktığında veya telefon hareket ettirildiğinde kullanıcı uyarılıyor. Tıpkı Note 5 ve Note 7’de olduğu gibi, LG Stylus 2’de de ekran kapalıyken stylus kalemi yuvasından çıkarıp hemen not almaya başlayabilirsiniz.

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LG Stylus 2’nin arkasında 13 megapiksel, LED flaşlı kamera yer alıyor. LG’nin Kamera uygulaması daha önce deneyimlediğimiz birçok LG telefonuyla aynı deneyimi sunuyor. Yani basit kullanım, fazla ayarla uğraştırmayan bir kullanıcı arayüzü. Sadece ekranda odaklamak istediğiniz noktaya dokunarak çekim yapabilirsiniz. Bununla birlikte HDR, flaş ayarı gibi çeşitli seçeneklerin bulunduğu Temel kamera görünümü de LG Stylus 2’nin kamera uygulamasında mevcut.

Stylus 2 ile çekilen fotoğraflarda genel olarak detaylar yeterli seviyede. Gündüz vakti, ışığın yeterli olduğu koşullarda çekilen fotoğraflarda parlaklık iyi seviyede. Renklerin doğruluğu ve canlılığı gayet yüksek. Genel olarak çekilen fotoğrafları beğendiğimizi söyleyebiliriz. Gece çekimlerinde de düşük gürültü ve bulanıklık da gayet memnun edici. Öndeki 8 megapiksel kamera da yeterli ışıkta gayet canlı ve parlak selfie fotoğraflar çekmeyi sağlıyor. Düşük ışık performansı da hiç fena sayılmaz. Yüz güzelleştirici de, doğallığı bozmadan işini iyi şekilde yapıyor. Kısacası, LG Stylus 2’nin hem ön hem de arka kameraları günlük hayatta işinizi fazlasıyla görecek, başka bir kameraya ihtiyaç duymayacaksınız.

LG Stylus 2’nin arka kamerasıyla Full HD video kaydı yapabilirsiniz. Optik görüntü sabitleme özelliği yok, bu nedenle çekim yaparken fazla hareket etmemeye özen gösterin. Rüzgar uğultusu gibi ortam sesleri videoya biraz güçlü şekilde yansıyor. Yine de, videoları büyük ekranda izlediğinizde sonuçların çok da kötü olmadığını fark edeceksiniz. Fotoğraf çekimi gibi video çekiminde de Stylus 2 ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte.

Yazının en başında da belirttiğimiz gibi, Samsung’un Galaxy Note akıllı telefonlarının fiyatları 2000 TL’nin üstünde seyrediyor. Bugün bir Galaxy Note 4 satın almak isteseniz bile, vermeniz gereken para ona yakın sayılır. Halbuki LG Stylus 2 ile, 1400 TL civarında bir para karşılığında kapasitif ekran kalemiyle telefon deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabii ki, ne kalemin kendisi ne de sunulan araçlar Samsung’un Note telefonlarının seviyesinde. Üstelik büyük ekranın çözünürlüğü de 720p ile nispeten düşük. Ancak dediğimiz gibi, bütçesini zorlamak istemeyen, bununla birlikte yıllanmış bir telefon yerine 2016 model, üstelik 4.5G destekli bir telefon kullanmak isteyenler için LG Stylus 2 iyi bir seçim sayılır. Tasarımı ve kamerasıyla da LG Stylus 2 sahiplerini memnun etmeyi başaracaktır.