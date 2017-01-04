LG, CES 2017 kapsamında düzenlediği etkinlikte “sıra dışı bir ürün” olarak nitelenebilecek yeni buzdolabını tanıttı. LG Smart Instaview Refrigerator adını taşıyan buzdolabı, Güney Koreli şirketin televizyonlarında da kullandığı webOS işletim sistemini barındırıyor.

Çift kapılı buzdolabının sağ kapısının üzerinde 29 inçlik dokunmatik bir ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden buzdolabına yüklenebilen uygulamalara ulaşılabiliyor, hatta ekran üzerine notlar da bırakılabiliyor. Amazon’un dijital asistanı Alexa da LG’nin yeni buzdolabının dikkat çekici yönlerinden biri olarak ön plana çıkmayı başarıyor.

Alexa’nın varlığı, LG’nin yeni buzdolabının sahiplerine buzdolabına sesli olarak komut verme imkanı sağlıyor. Alexa mevcut yeteneklerinin yanı sıra, LG Smart Instaview Refrigerator için geliştirilmiş özelliklere de sahip olacak.

Örneğin, Instaview adını taşıyan özellikten ses komutlarıyla faydalanılabilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar buzdolabının içinde neler olduğunu kapağı açmadan görebiliyor. Bu özellik buzdolabında en çok hangi ürünlerin tüketildiğinin de görülmesini sağlıyor. Normalde Instaview’e ekrana iki kez dokunulduğunda erişilse de, Alexa erişimin sesli komutlarla sağlanmasını mümkün kılıyor. Alexa’nın yardımıyla alışveriş listesine ürün eklemek ve Amazon’dan sipariş vermek gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor.

LG Smart Instaview Refrigerator için henüz çıkış tarihi açıklanmadı

LG, oldukça akıllı görünen yeni buzdolabının fiyatı ve çıkış tarihi konusunda şimdilik bilgi vermedi.