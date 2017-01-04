LG, CES 2017 kapsamında düzenlediği etkinlikte duyurusunu daha önce yaptığı televizyonlarını da görücüye çıkardı. Ancak Güney Koreli şirketin televizyon kadrosunun yıldızı, sadece 2.57 mm. kalınlığındaki LG Signature OLED TV W oldu.

LG, yeni televizyonunu inceliği nedeniyle bir “duvar kağıdı seti” olarak tanımlıyor. Duvara mıknatısların yardımıyla monte edilen Signature OLED TV W’in arka paneli duvara neredeyse tamamen yapışıyor.

LG Signature OLED TV W için 65 ve 77 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutu seçeneği sunuyor. Her iki modelde de 4K Ultra HD ekran çözünürlüğü sunuluyor. Signature OLED TV W, tek bir kablonun yardımıyla yine CES 2017’de görücüye çıkan LG Dolby Atmos ses çubuğunun özel bir versiyonuna bağlanıyor. Ses çubuğu, dış kaynakların televizyona bağlanabilmesi adına bir tür merkez işlevi görüyor.

Yerleşik Wi-Fi ve dört adet HDCP 2.2 uyumlu HDMI girişi, LG’nin yeni televizyonun bağlantı araçları arasında yer alıyor. Signature OLED TV W, tıpkı LG’nin diğer yeni televizyonları gibi, dört farklı HDR formatını destekliyor.

LG Signature OLED TV W webOS 3.5 işletim sistemiyle çalışıyor

LG’nin yeni amiral gemisi televizyonunda işletim sistemi olarak webOS’un geliştirilmiş bir versiyonu olan webOS 3.5 bulunuyor. LG Signature OLED TV W’nin fiyatı ve ne zaman piyasaya çıkacağı ise şu an için açıklanmış değil.