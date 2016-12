LG lazer projektör ürün serisine olan bağlılığını duyurusunu gerçekleştirdiği yeni bir ürünle devam ettiriyor. ProBeam lazer projektör, tıpkı LG’nin televizyonları gibi webOS işletim sistemiyle çalışıyor. Diğer çoğu projektörün aksine, LG’nin ProBeam HF80J projektörü kısa ve geniş bir gövde yerine uzun ve yüksek bir biçimde geliyor. Daha da iyisi, sahip olduğu 2000 lümen şiddetindeki lambayla çoğu oturma odasında veya toplantı odasında, gün ışığında bile rahatlıkla izleme imkanı sunuyor. Sadece 2.1 kg. ağırlığıyla da istenilen her yere rahatlıkla taşınacaktır.

Her şeyden de iyisi, webOS işletim sistemi bu projektörü akıllı hâle getiriyor. Akıllı TV’lerin ne kadar kullanışlı olduğu ve kullanıcıların günlük hayatlarında yer tuttuğu tartışılır olsa da, bu akıllı projektör sayesinde akıllı TV özelliklerini istediğiniz her yere gönderebilirsiniz. Böylelikle Netflix film veya dizilerini istediğiniz her yerde izleyebilir veya akıllı telefonunuzu bağlayarak oradaki fotoğraf veya videoları gösterebilirsiniz.

ProBeam’de “Sound Sync Adjustment” olarak adlandırılan bir ses aracı bulunuyor. Bunun sayesinde Bluetooth hoparlör ve kulaklıklarla kurulan kablosuz ses aktarımında görülebilecek zaman kaymalarının önüne geçiliyor. Ayrıca geniş yelpazedeki keystone düzeltmeleri sayesinde duvara veya ekrana çok geniş açıdan bakacak şekilde yerleştirilmiş olsa da, mükemmel bir paralelkenar yakalamak mümkün oluyor.

LG bu yeni ürününün fiyatını veya ne zaman satışa çıkacağını henüz açıklamadı. Ancak ocak ayının ilk haftasında düzenlenecek CES’te bu ürünle ilgili daha fazla detayı elde etmiş olacağız.