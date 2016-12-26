Havada gezinen hoparlörler yeni bir şey değil. Ancak bunların büyük kısmı özel bir ses deneyimi sunmaktan ziyade görsel bir etki oluşturuyor. Ancak LG PJ9 adını taşıyan yeni hoparlörüyle bu durumu değiştirmeyi istiyor.

Bluetooth hoparlör geliştirme konusundaki tecrübesinden faydalanmak isteyen LG, PJ9’da kullanıcılara hem daha etkileyici bir ses deneyimi hem de suya dayanıklılık, daha uzun pil ömrü ve cihazın şarjı bittiğinde birden yere çakılmasını engelleyecek bir özellik sunuyor.

LG PJ9, bataryasının bitmek üzere olduğunu anlayabiliyor. Böylelikle pili azaldığında yavaşça alçalan hoparlör, yuvasına yerleşiyor. Hoparlör yuvasına oturduğunda kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Böylelikle pil ömrü azalsa bile müzik keyfi kesintisiz biçimde sürüyor. PJ9, kullanıcılarına tam şarjla 10 saat boyunca müzik dinleme imkanı sunuyor.

Uzun pil ömrüne ek olarak, suya dayanıklılığı da PJ9’u dış mekanlarda kullanım için uygun bir cihaz haline getiriyor. 1 metre derinlikte 30 dakika boyunca çalışabilen PJ9, havuzda veya banyoda rahatlıkla kullanılabiliyor.

LG’nin yeni hoparlöründe bulunan iki pasif anten sayesinde dinleyicilere daha dengeli bas ve miniler sunuluyor. Hoparlörün baz kısmı aynı zamanda alçak titreşimli hoparlör işlevi görüyor. 360 derecelik hoparlör, sesi her yöne eşit biçimde gönderiyor.

LG PJ9 CES 2017’de gözler önüne çıkacak

LG’nin yeni hoparlörü tasarım bakımından pek sıra dışı olmasa da, silindirik hatlarıyla bakışları üzerinde toplamaya başarıyor. LG PJ9 ile ilgili daha fazla detayı önümüzdeki hafta CES 2017’de açıklayacak.