LG mobil pazarının önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Ancak geride kalan yıl, Güney Koreli elektronik devinin mobil birimi için pek de iyi geçmedi. 2016’nın son çeyreğine ait rakamlar da bu durumu doğruluyor. LG, geride kalan yılın son çeyreğini 223.98 milyon dolar zararla tamamladı. Söz konusu zararın en büyük sorumlusu olarak ise şirketin mobil birimi öne çıkıyor.

LG’nin finans raporu, yılın son çeyreğinin zararla kapatılmasında rolü olan diğer birimleri gizlemiyor. Şirket, 2013’te kurulan araç bileşenleri biriminin performansının da sonuçlara olumsuz etkide bulunduğuna dikkat çekti.

Ancak LG araç bileşenleri biriminin geleceği konusunda umutlu. Bu birim tarafından üretilen bileşenlerin kullanıldığı Chevrolet Bolt satışlarındaki artış, LG’yi umutlandırıyor. Buna ek olarak, başka otomobil üreticileri de araç içi güvenlik ve eğlence sistemleri için LG’nin çözümlerini tercih ediyor. Birimin kayıplarının önemli kısmının Ar-Ge çalışmalarından kaynaklanması da, LG için biraz teselli kaynağı olmuşa benziyor.

LG mobil biriminin satış rakamlarını açıklamadı

LG uzun zamandır hem kaç telefon sattığını hem de mobil biriminin net kârını ya da zararını açıklıyordu. Ancak şirket bu yıl söz konusu bilgileri paylaşmadı. Güney Koreli elektronik devi, V20’nin güçlü satış performansı sayesinde mobil biriminin gelirinin arttığını belirtmekle yetindi. Ancak genel tablo, V20’nin LG G5’in neden olduğu hayal kırıklığını giderme konusunda yetersiz kaldığını gösteriyor. Bu durumun yeni amiral gemisi LG G6 ile değişip değişmeyeceğini görmek içinse biraz daha beklemek gerekiyor.