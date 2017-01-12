LG G6 ile ilgili bazı bilgileri kısa bir süre önce doğrulamıştı. Yeni amiral gemisinin G6 adını taşıyacağını belirten Güney Koreli şirket, cihazda 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç Quad HD+ ekran bulunacağını açıklamıştı. Şirket, YouTube üzerinden paylaştığı videoyla yeni akıllı telefonuna dair bir ipucu daha verdi: LG G6 suya dayanıklı kasaya sahip olabilir.

LG, söz konusu videoda insanlara “İdeal akıllı telefonunuzun nasıl olmasını istersiniz?” sorusunu yöneltiyor. İnsanlar genellikle kompakt kasa içine yerleştirilmiş büyük ekran, suya dayanıklılık, gelişmiş kamera ve her şeyin ötesinde “güvenilir” bir telefon istiyor. LG, videonun sonunda bu özelliklerin hepsinin yeni amiral gemisi telefonunda bulunacağının işaretini veriyor.

Şirket, “İdeal akıllı telefona dair dilekleriniz gerçekleşecek. Bu telefonun Şubat 2017’deki gelişi için beklemede kalın.” mesajını paylaşıyor. Bu da LG G6’nın şubat ayının sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek MWC 2017’de görücüye çıkacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.

LG G6 suya dayanıklı kasasıyla Güney Koreli şirket adına bir ilk olabilir

Videoya bakıldığında LG G6’nın suya dayanıklı bir kasaya sahip olması ihtimali kuvvetleniyor. LG, bu ihtimal gerçekleştiği takdirde ilk kez suya dayanıklı bir amiral gemisi telefona sahip olmuş olacak.