LG G6, 2017 Mobil Dünya Kongresi’nin kapılarını açmasından bir gün önce resmen görücüye çıkacak. 26 Şubata doğru geri sayım devam ederken, LG akıllı telefona dair bazı özellikleri şimdiden açıklıyor. Ancak buna rağmen yeni sızıntı ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. LG’nin yeni amiral gemisinde modüler tasarım anlayışından uzaklaşacağı, sızan son fotoğraflar sayesinde daha net biçimde görülüyor.

İnternete sızan ve G6’nın prototipine ait olduğu belirtilen fotoğraflar, LG’nin de “çok ince ekran çerçevesi” yaklaşımını benimsediğini gösteriyor. Sızan fotoğraflarda dikkat çeken bir diğer nokta ise arka kapağın yerinden çıkarılamaması oluyor. Şirketin suya dayanıklılık için çıkarılabilir pil ve arka kapaktan vazgeçebileceğine dair iddialar daha önce gündeme gelmişti.

Modüler tasarım yaklaşımını rafa kaldıran LG’nin G6’ya arkasından gelecek Samsung Galaxy S8’e karşı avantaj kazandıracak özellikler sunmaya odaklandığı belirtiliyor. Bu özelliklerden birinin akıllı telefonunun ön yüzünün neredeyse tamamını kaplayan ekran ve etrafındaki ince çerçeve olacağı söyleniyor. LG ana ekran tuşunu arka panele yerleştirdiği için bu konuda tecrübesi ve avantajı bulunuyor. Sızan prototip fotoğrafları, Güney Koreli şirketin bu konuda ciddi mesafeler kaydettiğini gösteriyor.

Fotoğraflar sayesinde LG G6’nın arka paneli hakkında da fikir edinmek mümkün oluyor. Fotoğraflarda görülen panelin nihai versiyon olmadığı belirtilirken, arka kapağın ve pilin yerinden çıkarılamaması potansiyel kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Şirketin bu sayede telefona suya dayanıklılık ve kablosuz şarj gibi özellikler eklemesi bekleniyor.

LG G6 Qualcomm Snapdragon 820 veya 821 taşıyabilir

LG’nin yeni amiral gemisinin işlemcisinin ne olacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyor. İlk beklenti Qualcomm Snapdragon 835’in tercih edileceği yönünde olsa da, bu işlemcinin çıkışının Galaxy S8 ile birlikte gerçekleşeceği açıklanmıştı. Bu da LG’nin karşısında Snapdragon 820 ve 821 seçeneklerini bırakıyor. Güney Koreli şirketin tercihinin ne olacağı ise 26 Şubatta gün yüzüne çıkacak.