LG G6 için geri sayım devam ediyor. LG, geçtiğimiz eylülde tanıttığı V20 için izlediği stratejiyi G6’ya da uyguluyor. Akıllı telefonun bazı özellikleri, resmi tanıtım öncesinde yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Güney Koreli şirket, yeni amiral gemisinin pilinde aşırı ısınma gibi sorunların yaşanmayacağının sözünü şimdiden veriyor.

LG, bu sözünü nasıl yerine getireceğini de detaylı biçimde anlatmaktan kaçınmadı. Şirket telefona bakır ısı kabloları yerleştirecek. Bu kablolar ısının yayılmasını sağlayacak. Böylelikle telefonun pili, 150 santigrat derece sıcaklıkta bile aşırı ısınma gibi bir problemle karşılaşmayacak. Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda sıklıkla kullanılan bu teknoloji, cihazların iç sıcaklığını yüzde 6 ila 10 oranında aşağıya çekmeyi sağlıyor. G6’da ısınmaya müsait bileşenler de birbirlerinden uzakta tutuluyor.

LG, güvenlik kartını oynayarak yeni amiral gemisine Samsung Galaxy S8 karşısında avantaj sağlamayı amaçlıyor. Güney Koreli şirket, pil güvenliğine vurgu yaparak Galaxy Note 7’nin başına gelenlerden Samsung’a mesafeli yaklaşan kitleye ulaşmayı hedefliyor. Galaxy Note 7’yi aşırı ısınma problemi nedeniyle önce geri çağıran şirket, daha sonrasında telefonu tamamen piyasadan çekme yoluna gitmişti. LG’den yapılan açıklamada, yeni bataryanın AB ve ABD standartlarından yüzde 15 daha yüksek sıcaklıkta test edildiği belirtildi.

LG G6 Galaxy S8’den önce satışa sunulacak

LG, yeni amiral gemisini Galaxy S8’den önce piyasaya çıkarmayı amaçlıyor. G6’nın önümüzdeki ay Barselona’da düzenlenecek MWC 2017’de tanıtılması ve 10 Martta Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor. Samsung’un ise Galaxy S8’i nisan ayında piyasaya sürebileceği söyleniyor.