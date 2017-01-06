Geçen yılın ekim ayına kadar giden dedikoduların varlığını en sonunda kabul eden LG, geçen yılın ilk yarısında çıkardığı amiral gemisi G5’in sahip olduğu modüler tasarımdan vazgeçtiğini kabul etti. Yani yakında çıkacak olan LG G6 modüler tasarıma sahip olmayacak. Neyse ki, şirket G5 ve “Arkadaşlar” olarak adlandırılan eklentilerin ardından akıllı telefonlardan tamamen vazgeçmeyi düşünmüyor. LG’nin üst düzey yöneticilerinden Skott Ahn, Wall Street Journal’a böyle bir düşüncelerinin olmadığını kaydetti.

WSJ’ye göre, LG sözcüsü müşterilerin modüler telefonlara ilgi göstermediğini, bu nedenle modülerlik özellikleri yerine LG’nin G6 ile birlikte estetik ve kullanışlılığa odaklanacağını kaydetti. G5 için çıkarılmış olan modüller arasında fiziksel kamera kontrolleri sağlayan bir eklenti, iyileştirilmiş hoparlörler, 360 derece kamera bulunuyordu. Bunlar telefonun maliyetinin üstüne ekleniyor ve biraz daha artmasına neden oluyordu.

LG G6 ile ilgili olarak CES 2017’de herhangi bir bilgi vermedi. Ancak Ahn bu telefonun çok yakın gelecekte çıkabileceğini dile getirdi. Bu noktada cihazı muhtemelen şubat ayı sonundaki Mobil Dünya Kongresi’nde göreceğimizi söyleyebiliriz. Ne var ki, LG henüz tanıtım gününe kesin olarak karar vermedi.

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Bundan yaklaşık bir hafta kadar önce yakında çıkması beklenen LG G6’ya dair bazı taslaklar sızmıştı. Böylelikle telefonun tasarımı hakkında birtakım ipuçlarını elde etmek mümkün olmuştu. Cihazın arkasının tamamen camdan yapılacağı ve böylelikle kablosuz şarjın destekleneceği söyleniyordu. Bu da zaten LG’nin modüler yapıdan vazgeçtiğine dair bir işaret olarak gösterilmişti. LG de bu söylentileri doğrulamış oldu.