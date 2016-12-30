İnternete sızan bazı taslaklar, LG’nin yeni amiral gemisi G6’nın neye benzeyeceği konusunda biraz fikir edinmeyi mümkün kılmıştı. Ancak internete sızan yeni bir dedikodu, işleri biraz değiştirecek gibi görünüyor. ETNews sitesinde yer alan habere göre, LG G6 kablosuz şarj özelliğini sunabilmek adına camla kaplanmış bir arka panelle birlikte gelecek.

LG, yeni amiral gemisinde camla kaplı bir arka paneli tercih ettiği takdirde tasarım bakımından ezeli rakibi Samsung’un izini takip etmiş olacak. Güney Koreli şirket, G serisinde çeşitli arka panel materyallerini tercih etse de, daha önce hiç cam kullanmamıştı. Bu da LG adına bir ilk olacak.

LG G4‘te plastik, LG G5’te ise metal bir arka panel tercih edilmişti. G6 ile birlikte bu tercihi cam olarak değiştirmek, LG’nin yeni amiral gemisine daha şık bir görüntü kazandırabilir. Ancak şirketin bu karar değişikliğinde tek faktörün görsel kaygılar değil gibi görünüyor.

LG G6 kablosuz şarj ile rekabette elini güçlendirebilir

Kablosuz şarj özelliği bir süredir pek çok amiral gemisi Android telefonda mevcut durumda. LG’nin en önemli rakiplerinden Samsung, Galaxy S6’dan bu yana kablosuz şarj özelliği sunuyor. LG G6 ile rakibiyle arasındaki bu farkı kapatmaya istekli görünüyor. Bu da cam arka panel tercihini daha makul hâle getiriyor.

Ancak LG G6 kablosuz şarj özelliğini sunarsa, G serisinin kullanıcıları tarafından beğenilen niteliklerinden biri ortadan kalkabilir. Kablosuz şarj ile birlikte çıkarılabilir bir batarya bulunması mümkün olmuyor.