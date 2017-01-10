Akıllı telefon pazarı için en önemli etkinliklerden biri olan Mobil Dünya Kongresi,(MWC) yıllardır olduğu gibi bu yıl da Barselona’da gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen CES 2017’de akıllı telefon ve tablet duyuruları gölgede kalırken, 27 Şubatta başlayacak MWC’de ise akıllı telefon ve tabletler başrolde olacak. Etkinliğin resmi açılışından bir ya da iki gün önce amiral gemilerini tanıtmayı alışkanlık haline getiren üreticiler, bu yıl da söz konusu geleneği sürdürecek. LG G6 ise MWC 2017’de ilk kez boy gösterecek cihazlar arasında ön plana çıkma potansiyelini taşıyor.

LG’nin en önemli rakiplerinden Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in de MWC 2017’de tanıtılabileceği söyleniyor. Ancak son haberlere göre, Samsung’un telefonun tanıtımını ve çıkışını nisan ayına ertelemiş olması da muhtemel görünüyor. Bu da LG’ye yeni akıllı telefonu G6 ile tüm ışıkları üzerinde toplama imkanını sunuyor. LG’nin bu avantajını çıkış takvimine de taşımak istediği söyleniyor.

Şirketin yeni amiral gemisi G6’yı Güney Kore’de 10 Mart tarihinde piyasaya süreceği iddia ediliyor. LG’nin böylelikle Güney Kore’de yeni eğitim dönemi başlamadan önce telefonunu değiştirmek isteyen öğrencileri de yakalamayı istediği düşünülüyor. Akıllı telefonun küresel pazarda çıkışının da bu tarihin biraz ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

LG G6 Galaxy S8’den 1 ay önce raflarda olabilir

Geçtiğimiz yılın amiral gemisi LG G5, Samsung Galaxy S7 ve S7 edge’den 20 gün sonra 31 Martta satışa sunulmuştu. Ancak Samsung’un bu yıl Galaxy Note 7’de başına gelenleri tekrar yaşamamak adına Galaxy S8’i nisan ayında tanıtacağı ve piyasaya süreceği söyleniyor. Bu da LG G6’ya Galaxy S8’den bir ay önce raflardaki yerini alma avantajını sağlayabilir. LG’nin bu olası avantajı kullanıp kullanamayacağını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.