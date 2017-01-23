LG G6’nın 26 Şubatta, Mobil Dünya Kongresi’nin hemen öncesinde tanıtılacağı belli oldu. Ancak o zamana kadar bu telefonla ilgili çeşitli sızıntılara ve dedikodulara rastlamaya devam edeceğiz. Bu telefonla ilgili olarak dillendirilen en son söylenti, Pixel serisi dışında Google’ın yapay zekâ destekli sesli asistanı Google Assistant’ı bünyesinde barındıracağı oluyor.

Business Korea’nın belirttiğine göre LG, küresel şirketlerle bağını güçlendirmek ve akıllı telefon işlerini daha da güçlendirmek amacıyla, en yeni cihazına bir yapay zekâ sistemi eklemek için Google’dan yardım istiyor.

Birçok lider amiral gemisi telefonda entegre edilmiş sanal asistanların bulunduğunu düşündüğümüzde, LG için Google ile çalışmak, kendi sistemini oluşturmaya çalışıp vakit kaybetmekten daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Bu şekilde şirket rekabetten de geri kalmayacaktır.

LG G6 ile Google Assistant daha fazla yere gelebilir

Ayrıca bu adım şirkete ana vatanı Güney Kore’de de güç kazandırabilir. Çünkü şu anda Güney Kore pazarındaki hiçbir telefonda Google Assistant entegre şekilde gelmiyor. Benzer durumun Türkiye için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

Google ile sürdürülen yakın ilişkiler sadece yapay zekâ tabanlı asistan ile sınırlı değil. LG’nin Android Wear 2.0 ile çalışan ve 9 Şubat tarihinde lansmanı yapılması beklenen ilk akıllı saatlerin gelişim çalışmalarına da katkıda bulunduğu belirtiliyor.

LG bu haberleri doğrulamıyor, ancak tüm bu LG G6 yenilikleri 26 Şubatta, Barselona’da düzenlenecek MWC etkinliğinde ortaya çıkacaktır. Eğer bir aksilik olmazsa, Teknoblog olarak biz de Barselona’da olacağız ve yenilikleri ilk elden aktaracağız.