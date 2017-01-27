LG G6, 26 Şubatta resmen tanıtılacak. Akıllı telefona dair bazı detaylar LG tarafından resmi olarak paylaşılsa da, bu durum çeşitli bilgilerin de sızıntılar yoluyla ortaya çıkmasını engellemiyor. CNET tarafından yayınlanan bir haber, LG’nin yeni amiral gemisine dair yeni detaylara ulaşmayı sağlıyor. Güney Koreli şirketin yeni telefonunda sunacağı kişisel asistan tercihi konusundaki tercihi de haber sayesinde gün yüzüne çıkmışa benziyor. Habere göre, G6 Google Assistant yüklü olarak raflardaki yerini alacak.

Google Assistant tercihinin dikkat çekici olmasının altında ise daha önce çıkan çeşitli haberler yatıyor. LG’nin yeni akıllı telefonunda Amazon’un sanal asistanı Alexa’ya yer vereceği iddia edilmişti. CNET’in haberine göre, LG hâlen Alexa’yı cihazlarına entegre etmeyi planlıyor.

Ancak şu aşamada bu entegrasyonun ana sahneye çıkışa hazır olmadığı, dolayısıyla da G6’da Alexa’ya yer verilmeyeceği söyleniyor. Güney Koreli şirketin yılın ilerleyen zamanlarda piyasaya süreceği telefonlarda Alexa entegrasyonunu sunacağı iddialar arasında yer alıyor.

LG G6 suya dayanıklılık için çıkarılabilir pilden vazgeçiyor

CNET’in haberinde dikkat çeken bir diğer nokta ise G6’nın kasasıyla ilgili. Güney Koreli üreticinin yeni amiral gemisi telefonunda piyasadaki mevcut trendi takip edeceği ve suya dayanıklı bir kasaya yer vereceği belirtiliyor. Ancak şirketin bunun için çıkarılabilir pilden vazgeçeceği söyleniyor. Günümüzde üst segment akıllı telefonlarda çıkarılabilir pil kullanımı giderek azalıyor. Pil ömrü konusunda takıntılı kullanıcılar için çıkarılabilir pil, önemli bir tercih sebebiydi. Ancak LG, genel eğilime uymak ve dayanıklılık için bundan feragat etmişe benziyor.