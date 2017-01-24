Gelecek ayın sonlarında Barselona’da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde Samsung’un amiral gemisi telefonu eksik kalacak, ancak bir başka Güney Koreli şirket boşluğu doldurmayı planlıyor. LG, 26 Şubat tarihinde gelecek nesil amiral gemisi Android telefonu G6’nın tanıtımını gerçekleştirecek. The Verge sitesi LG G6’ya ait olduğunu iddia ettiği ilk fotoğrafları yayınladı.

Daha önce LG Display tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, LG G6’da 5.7 inçlik büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran 2:1 gibi sıra dışı bir görüntü oranıyla birlikte geliyor. Minimum çerçeve alanı bu ekranın odak noktalarından bir tanesini teşkil ediyor. Telefonun ekran-yüzey oranı yüzde 90’dan daha fazla. Her ne kadar fotoğrafta telefonun alt kısmı görünmese de, üst çerçeveden biraz daha uzun olduğu belirtiliyor.

Xiaomi’nin Mi Mix telefonu söz konusu ekran-yüzey alanı oranı olduğunda LG’nin yeni amiral gemisinin en yakın rakibi gibi görünüyor. Bu arada Samsung Galaxy S8‘e ait olduğu iddia edilen ekran kılıfı da, şirketin rekabete katılacağını gösteriyor. Mi Mix veya dedikodusu yapılan Galaxy S8 gibi, G6’nın da ekranının köşeleri yuvarlatılmış şekle sahip olacak gibi görünüyor.

Geçen yıl LG G5‘te kullandığı modüler tasarımdan vazgeçen LG’nin bu yıl tasarımı öncelikli hâle getirdiği görülüyor. G6’nın tamamen cam ve metalden oluşan bir tasarıma sahip olduğu öne sürülüyor. Böylelikle en sonunda şirketin daha önceki amiral gemisi cihazlarında kullandığı ve pek de tercih edilesi olmayan plastikten vazgeçilecek gibi görünüyor. G6’da kulaklık jakı olacak ve telefonun suya dayanıklı olacağı da tahmin ediliyor. Ancak pili eski telefonlarda olduğu gibi kullanıcılar tarafından çıkarılıp değiştirilemeyeceğe benziyor.

LG’nin 2017 model amiral gemisi telefonunda G5’teki her unsur göz ardı edilmiyor. Telefonun arka tasarımı, ikili kamera sistemi ve ortaya yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu olmak üzere G6’da da aynı şekilde korunacak gibi görünüyor.

LG, uzun zamandır akıllı telefon işlerinde bir çıkışın özlemini yaşıyor. Şirket yıllardır mobil pazardaki faaliyetlerinden anlamlı bir kâr elde edemedi. Geçen yılki modüler tasarım deneyi de istenen sonuçları vermedi. G6 bu açıdan daha önceki amiral gemisi telefonlara göre daha fazla önem taşıyor.

LG G6 ile ilgili çok daha fazla detayı şubat sonunda, Barselona’da düzenlenecek MWC 2017’de bulacağız. Bir aksilik olmadığı takdirde, Teknoblog ekibi de Barselona’da olacak ve yeni LG telefonuyla ilgili detayları ilk elden aktaracak.

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