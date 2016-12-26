LG, ezeli rakibi Samsung’un başına gelenlerden kendisi için ders çıkarmışa benzemiyor. Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin en önemli sebebi olarak Samsung’un telefonu piyasaya sürmekte acele etmesi gösterilmişti. LG’nin de yeni amiral gemisi telefonu için çıkış takvimini değiştireceği ve normalin önüne çekeceği söyleniyor. Sektörel kaynaklara göre, LG G6 şubat ayının sonu veya mart ayının başlarında raflarda yerini alacak.

LG’nin amiral gemisinin çıkışını öne alarak yılın ilk çeyreğine ait rakamlarına doping etkisi yapmayı hedeflediği düşünülüyor. Ancak bu hamlenin altında telefonun çıkışını Samsung Galaxy S8 ile aynı döneme denk getirmeme isteğinin de yatıyor olması muhtemel görünüyor. Samsung’un da Galaxy S8’i beklenenden daha geç tanıtabileceği ve piyasaya sürebileceğine dair haberler etrafta dolaşıyor.

Galaxy Note 7’nin başına gelenlerden önce erken çıkış stratejisi işe yarayan ve güvenilir bir strateji olarak görülüyordu. Galaxy S7 ve S7 edge’i de beklenenden erken çıkaran Samsung, bu sayede 2016’nın ilk çeyreğine ait rakamlara önemli bir katkı yapmayı başarmıştı. Ancak bu durumun oluşmasında söz konusu cihazların kalitesinin de önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekiyor.

Eğer LG G6 beklentilerin karşılayan bir cihaz olursa LG de yola erken çıkmanın ödülünü alabilir. Şirketin tedarikçilerine telefonun üretimine ocak ayının ilk günlerinde başlama talimatı verdiği belirtiliyor. Böylelikle telefonun mart ayının başlarında çıkışa hazır olacağı ifade ediliyor.

LG G6 daha alışılmış bir tasarıma sahip olabilir

LG’nin G6 için daha standart hedefler belirlemesinin telefonun üretim sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Modüler bir kasaya sahip olan LG G5’in aksine, LG G6’nın daha standart ve alışılmış bir tasarıma sahip olması bekleniyor.