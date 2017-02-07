LG G6, 2017 Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC 2017) resmi açılışından bir gün önce, 26 Şubatta, Barselona’da tanıtılacak. Güney Koreli şirket, G6 için de geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı V20’de uyguladığı stratejiyi izliyor. Akıllı telefonun bazı özelliklerine dair ipuçları, resmi tanıtım öncesinde veriliyor.

Bu ipuçlarının yenilerine akıllı telefonun tanıtım etkinliği için gönderilen davetiyelerde rastlanıyor. Davetiyede telefonun adı “LG G6” olarak açıkça belirtilse de, asıl ilgi çekici nokta bu olmuyor. LG yeni akıllı telefonu için “Büyük ekran…Sığıyor” şeklinde bir niteleme kullanıyor.

LG’nin kullandığı bu tanımlama akıllı telefonun büyük bir ekrana sahip olacağını doğrulamakla yetinmiyor. Tanıtım etkinliğinde kullanılan çizim, ekran çerçevesi minimum seviyede bir cihazı işaret ediyor. Daha önce ortaya çıkan fotoğraflarda da G6’nın ekranını saran çerçevelerin inceliği göze çarpmıştı.

LG daha önce de yeni amiral gemisi akıllı telefonunun ekranına dair bazı resmi ipuçları vermişti. Cihazın ekranının eşi pek görülmeyen 18:9 görüntü oranına sahip olacağını açıklayan Güney Koreli elektronik devi, bunun için “Tam Görüş” tanımlamasını kullanmıştı. LG, bu ekranın patlamayacağı konusunda da söz vermişti.

LG G6 Barselona’da kendisine Galaxy S8’e avantaj sağlamaya çalışacak

Samsung, yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S8’i Barselona’ya getirmeyeceğini daha önce açıklamıştı. Bu da LG G6’ya kendisine avantaj sağlamak için bir fırsat sunuyor. LG’nin bu fırsatı nasıl değerlendireceğine dair daha somut işaretleri görmek için 26 Şubata kadar sabretmek gerekiyor.