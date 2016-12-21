LG, 2016 model amiral gemisi telefonu G5 için modüler bir tasarım tercih etmişti. Şirket, böylelikle Samsung’un Galaxy S7 ve S7 modellerine üstünlük sağlamayı hedeflemişti. Ancak LG’nin modüler sistemi, ortalama kullanıcılara biraz karışık gelmişti. Bunun sonucunda LG G5, beklenen etkiyi yaratmaktan uzak kalmış ve bataryası değiştirilebilmesine rağmen Samsung’un akıllı telefonlarını alt edememişti.

Kimileri, LG’nin 2016’daki asıl amiral gemisi telefonunun LG V20 olduğunu savunuyor. Söz konusu telefon, kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkan ilk cihaz olmuştu. LG V20, amiral gemisi olduğunu doğrulayacak türden bileşenler barındırıyor. Gorilla Glass 4 cam ile kaplanmış 2560 x 1440 piksel çözünürlüklü 5.7 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM, 32 veya 64 GB dahli depolama alanı, 16 ve 8 megapiksellik iki arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ve Android 7.0 Nougat, akıllı telefonun özellikleri arasında yer alıyor.

LG’nin 2017’deki öncelikli hedefi ise LG G6 ile G5’in izlerini silmek olacak gibi görünüyor. G6’nın önümüzdeki şubat ayının sonunda Barselona’da gerçekleştirilecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılması bekleniyor. LG’nin yeni amiral gemisinde modüler tasarımdan vazgeçeceği ve suya dayanıklılık, çıkarılamayan pil gibi özelliklere odaklanacağı söyleniyor.

LG G6 mobil ödeme ve kablosuz şarj desteğiyle gelebilir

Dünyanın önde gelen bankalarından Credit Suisse’in öngörülerine göre, LG G6 önümüzdeki yıl 5 milyonu aşkın bir satış rakamına ulaşabilir. Akıllı telefonun LG’nin mobil ödeme sistemi LG Pay’i desteklemesi bekleniyor. Kablosuz şarj da cihazda bulunması muhtemel özellikler arasında sayılıyor. Bütün bu dedikoduların doğru olup olmadığını görmek için yaklaşık 2 ay daha beklemek gerekiyor.