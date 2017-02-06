Lenovo, Android ve Windows 10’u bir araya getiren, ince kasasıyla ve kalemle etkileşime girebilmesiyle dikkat çeken Yoga Book’u tanıtmıştı. Şirket, benzer bir yaklaşımı yeni Android tabletinde de uyguluyor. Lenovo Yoga A12, Yoga Book’un tasarım unsurlarını ve fikirlerini 299 dolardan başlayan fiyatlarla sunuyor.

A12’de, tıpkı Yoga Book’ta olduğu gibi, dokunma tabanlı Halo klavye bulunuyor. Bu klavye kullanıldıkça sahibinin yazma alışkanlıklarını öğreniyor. Buna ek olarak, Yoga Book’un kalem etkileşimleri de Yoga A12 ile daha uygun bir fiyatla sunuluyor.

12.2 inç ekrana sahip olan Lenovo Yoga A12, Intel Atom x5 işlemci barındırıyor. Bu işlemciye 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Tablette Android’in çoklu görevde üç sütunu yan yana kullanma imkanı sağlayan versiyonu bulunuyor.

Lenovo Yoga A12 yurt dışında 8 Şubatta satışa sunulacak

Yoga A12, tıpkı Yoga ailesinin diğer üyeleri gibi, 360 derece bir menteşeye sahip. Böylelikle A12 tam anlamıyla bir tablet görüntüsüne kavuşabiliyor. Yoga A12, yurt dışında 8 Şubattan itibaren 299 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Tablet için koyu gri ve roze altın renk seçenekleri bulunacak.