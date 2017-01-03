Lenovo Windows Holographic platformuyla çalışan ilk sanal gerçeklik başlığı prototipini gözler önüne çıkardı. Oculus Rift ve HTC Vive gibi bilgisayara bağlanan diğer sanal gerçeklik başlıklarına kıyasla daha küçük ve hafif olduğu belirtilen başlığın tamamlanmış versiyonunun ağırlığının 350 gram civarında olması hedefleniyor. HTC Vive’ın tartıda 555 gram çektiği düşünülünce Lenovo’nun nasıl bir hafiflik istediği daha net anlaşılıyor.

Lenovo’nun sanal gerçeklik başlığının tasarımının konforlu olduğu da dikkat çekilen bir diğer nokta oluyor. Tasarım konusunda Çinli üreticinin PlayStation VR’dan biraz ilham aldığı da gözden kaçmıyor. Lensler bir şeritle bağlanmak yerine yukarıdan kullanıcının gözlerinin önüne doğru sarkıtılıyor.

Lenovo’nun sanal gerçeklik başlığı prototipinin ekranında 1440 x 1440 çözünürlüklü iki OLED panel bulunuyor. Bu da başlığın hem Oculus Rift’ten hem de HTC Vive’dan daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak başlık henüz çalışır vaziyette olmadığı için bu çözünürlüğün etkisi konusunda somut bir değerlendirme bulunmuyor.

Lenovo’nun prototipine dair merak edilmesi muhtemel bir diğer konu ise takip sisteminin nasıl işlediği. Başlıkta ters yüz edilmiş, altı dereceli bir serbest takip sistemi bulunuyor. Bu da hareket takibi için bir dış kameraya ihtiyaç duyulmadığı anlamına geliyor. Ancak bu teknolojinin daha önce bir üründe kullanılmadığı ve Windows Holographic’e nasıl uyarlanacağı konusunda bir bilginin olmadığı da hatırlatılıyor. Lenovo sanal gerçeklik başlığı için hareketle kontrol cihazı geliştirmeyecek. Şirket, Windows Holographic’e uygun olarak hazırlanan üçüncü taraf çözümlerden faydalanacak.

Lenovo Windows Holographic sanal gerçeklik başlığıyla Windows Mağaza’daki tüm uygulamaları sinema moduna benzer bir formatta gösterecek. Bazı HoloLens yazılımları da platforma uygun hâle getirilecek. Başlığın ön tarafında bulunan iki kamera sayesinde “karışık gerçeklik” uygulamaları da başlıkta çalıştırılabilecek. Bu kameraların görüntü kalitesi konusunda ise şimdilik bir şey söylemek mümkün değil.

Lenovo Windows Holographic başlığını bu yıl içinde piyasaya sürecek

Lenovo sanal gerçeklik başlığına halen bir isim vermiş değil. Şirket başlığını bu yıl içinde 300 ila 400 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunmayı planlıyor. Fiyat konusunda kesin bir karar verilmese de, rakamın 300 dolara daha yakın olacağı belirtiliyor.