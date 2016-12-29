Yerleştirme istasyonları, ya da bizim dilimizde bile daha fazla kullanılmaya başlanan tabiriyle dock’lar, Apple‘ın yeni MacBook Pro’larda tüm portları kaldırması ve sadece Thunderbolt portlarına yer vermesiyle birlikte yeniden altın günlerini yaşayabilir gibi görünüyor. Piyasada farklı portları bir arada sunan ve kullanılabilirliği artıran birçok farklı dock seçeneği görüyoruz. Son olarak Lenovo gibi büyük bir şirket de çıkardığı dock cihazlarıyla daha fazla port ihtiyacı duyanların imdadına yetişiyor.

Aslında Lenovo’nun Thunderbolt 3 ve USB-C yerleştirme istasyonu temel olarak Lenovo’nun ThinkPad ürünlerini kullananlara hitap ediyor. ThinkPad Thunderbolt 3 Dock üstünde iki adet DisplayPort portu, HDMI, VGA, biri sürekli güç beslemeli olan beş adet USB 3.0 portu yer alıyor. Buna Gigabit Ethernet, kulaklık jakı ve USB-C üzerinden sunulan bir tane Thunderbolt 3 portunu da ekleyelim. En fazla üç monitöre çıkış vermeyi sağlayan bu yerleştirme istasyonunun fiyatı 279.99 dolar olarak belirlenmiş.

Bu arada bir başka yerleştirme istasyonu ürünü olan Lenovo ThinkPad USB-C Dock üstünde iki adet DisplayPort çıkışı, buna ek olarak VGA, üç adet USB 3.0 portu, iki adet USB 2.0 portu ve bir adet USB Type-C portu, Gigabit Ethernet ve kulaklık jakı yer alıyor. Bu cihaz da aynı anda iki ekrana çıkış verebiliyor ve 199.99 dolarlık yurt dışı satış fiyatı bulunuyor. Her iki yerleştirme istasyonu da ayrı güç beslemeleriyle geliyor, böylelikle dizüstü bilgisayara da güç sağlayabiliyor.