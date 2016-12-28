Lenovo ThinkPad serisinin yeni modellerini CES’in başlamasına kısa bir süre görücüye çıkarmayı adeta gelenek haline getirmiş durumda. Ancak Çinli üretici bu yıl farklı bir yol izleyerek, sistemlerini “sahip olmadıkları özellikler” üzerinden tanımlamayı tercih etti. Şirketin orta segmentte konumlanan yeni ThinkPad dizüstü bilgisayarlarının hepsi, Windows 10’un Signature Edition adını taşıyan versiyonuyla geliyor. Bu versiyonun en önemli özelliği olarak fazla sayıda ön yüklü uygulama barındırmaması ön plana çıkıyor. ThinkPad serisi yazılımsal anlamda genel olarak Lenovo’nun bireysel kullanıcılara yönelik ürünlerine kıyasla daha sade olsa da, yazılımın biraz daha sadeleştirilmesi profesyonel kullanıcıları sevindirecek bir hamle niteliği taşıyor.

ThinkPad serisinin yeni modelleri donanımsal anlamda ise çok sayıda yenilik sunuyor. Yeni modellerin tamamında Intel’in yedinci nesil Core işlemcileri bulunuyor. Buna ek olarak, büyük ekranlı bazı modellerde (ThinkPad T470, T470p, T570, L470 ve L570) Intel’in oldukça hızlı olan Optane 3D depolama çözümü de tercih edilebiliyor. Bu yeni depolama teknolojisinde kullanıcılara sadece 16 GB büyüklüğünde bir alan sunuluyor. Dolayısıyla Optane 3D ana diskin yerini tutmuyor. Ancak bu çözümün varlığının SSD’nin bile yeterince hızlı olmadığı durumlarda kullanıcılara yardımcı olması muhtemel görünüyor. Lenovo yeni ThinkPad serisinde Microsoft’un belirlediği standartlar doğrultusunda gelişmiş trackpad’ler kullanırken, kötü kalitedeki USB-C kablolarına karşı da koruma sunuyor.

Lenovo ThinkPad serisinin yeni modelleri içinde başı ThinkPad Yoga 370 çekiyor. 200 ve 400 serisi Yoga modellerinin arasında bir yerde konumlanan 2’si 1 arada formatındaki dizüstü bilgisayar, 1080p çözünürlüklü 13.3 inç ekrana sahip. Askeri gereksinimleri karşılayacak ölçüde dayanıklı olan ThinkPad Yoga 370, tartıda 1,45 kilogram çekiyor. 10 saat pil ömrü vadeden dizüstü bilgisayarda Thunderbolt 3 desteği de bulunuyor. ThinkPad 370, mart ayından 1264 dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışında satışa sunulacak.

Diğer modellerde ise genellikle bazı özel performans güncellemelerinin yapıldığı görülüyor. Ancak bazı modeller yine de aradan sıyrılmayı başarıyor. 15.6 inç ekranlı T570’de kullanıcılar diledikleri takdirde dokunmatik olmayan 4K çözünürlüklü ekran seçeneğini tercih edebiliyor. T560’ta ise 3K çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. T serisinde yaygın standart Thunderbolt 3 olurken, 12 inç ekranlı X270’te USB-C girişi de yer alıyor. Serinin en uygun modeli olan ThinkPad 13, ocak ayında 674 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışında satışa sunulacak. 14 inç ekranlı T470 ise 1099 dolarlık fiyat etiketiyle şubat ayında raflardaki yerini alacak.

Lenovo ThinkPad serisinde girişlerin sayısını artırmak için özel bir araç da sunuyor

Lenovo ThinkPad serisinin yeni modelleriyle birlikte giriş sayısını artırmayı isteyenler için ThinkPad Thunderbolt 3 Dock adını taşıyan özel bir aksesuar sunuyor. 280 dolardan satılacak olan bu aksesuarın üzerinde iki DisplayPort girişi, HDMI ve VGA girişleri, beş adet USB 3.0 girişi, Ethernet, ses ve ekstra bir Thunderbolt 3 girişi daha bulunuyor. 200 dolardan satılacak ThinkPad USB-C Dock’ta ise Thunderbolt 3 girişinin yerini USB-C alıyor. HDMI girişi de barındıran aksesuarda iki adet USB 2.0 girişi de bulunuyor.