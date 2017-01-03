Lenovo Miix 720 ile Miix serisine yeni bir üye kazandırıyor. Lenovo Active Pen 2 ekran kalemiyle gelen bu çıkarılabilir ekranlı Windows 10 bilgisayar, tablet ve dizüstü bilgisayar formları arasında kolay geçiş imkanı sağlıyor. Her iki durumda da kullanıcılara kolay kullanım imkanı sunuyor, ekran kalemi sayesinde de yaratıcı çalışmalar yapmaya olanak sağlıyor. Lenovo bu cihazı tüm amaçlara hizmet eden bir dijital araç olarak tanımlıyor.

Lenovo Miix 720’de yer alan çıkarılabilir klavye hafifçe çekildiğinden yerinden çıkıyor. Klavyeyi ayırdığınızda elinizde büyük bir Windows 10 tableti kalıyor. Klavyeyi yeniden takıp masaya koyduğunuzda onu bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Menteşeli yapısı nedeniyle normal bir dizüstü bilgisayar gibi diz üstünde kullanmanın çok pratik olmadığını belirtmek gerekiyor.

1 kg. civarında ağırlığa ve 14.6 mm. kalınlıklı gövdeye sahip olan bu cihaz sık seyahat edenler için oldukça uygun görünüyor. Tıpkı daha önceki modelde olduğu gibi, tablet parçasını destek ayağı sayesinde dik şekilde tutmak mümkün oluyor. 12 inç dokunmatik ekran 2880 x 1920 piksel QHD+ çözünürlüğe sahip. Lenovo ekranın çok keskin ve grafik açısından çok zengin olduğunun altını çiziyor.

Yüz tanıma teknolojisine sahip olan bu hibrit bilgisayar sekiz saate varan pil ömrü sunuyor. Sürekli açık durumda olan USB portu, Thunderbolt 3, arka kamera, 150 derecelik açıya sahip ayak da diğer özellikler arasında bulunuyor. Öte yandan Lenovo Active Pen 2 ise 4096 seviyelik basınç hassasiyetiyle oldukça hassas bir ekran kalemi. Klavye ise tam takım, arka aydınlatmalı tuşlara sahip. Her bir tuş 1.5 milimetrelik derinliğe sahip.

Lenovo Miix 720 2’si 1 arada Windows PC nisan ayından itibaren 999.99 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Active Pen 2 ise 60 dolarlık fiyatı ile şubatta yurt dışında piyasaya çıkacak.