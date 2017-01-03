Lenovo 500 Multimedia Controller adını verdiği yeni aksesuarını CES 2017’de gözler önüne çıkardı. Klavye ve fareyi birleştiren kablosuz cihaz, ele oturacak büyüklükte olmasıyla dikkat çekiyor. 500 Multimedia Controller ile çok sayıda farklı cihazı yazıyla, jestlerle veya başka hareketlerle kontrol etmek mümkün hâle geliyor. Lenovo’nun yeni aksesuarı, 20 metrelik ortalama üzeri menziliyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Lenovo’dan 500 Multimedia Controller için yapılan açıklamada, multimedya kurulumlarına olan ilginin artmasına dikkat çekildi. Söz konusu kurulumları kontrol edebilmek adına farklı kumanda cihazlarına ihtiyaç duyuluyor. 500 Multimedia Controller, bu süreçleri kolaylaştırmayı amaçlıyor. Küçük bir klavye olmaktan çok daha fazla fonksiyona sahip bu aksesuarla çok sayıda cihaz kablosuz olarak kontrol edilebiliyor.

Lenovo 500 Multimedia Controller, üzerinde bulunan touchpad sayesinde klavyenin yanı sıra bir fare olarak da kullanılabiliyor. Lenovo’dan yapılan açıklamada, kullanıcıların parmaklarının 500 Multimedia Controller’ın tuşları üzerinde de alışılagelmiş klavyelerde olduğu gibi süzüleceği belirtildi.

500 Multimedia Controller ile şifreleri hızlı biçimde girmek veya gelen mesajları zaman kaybetmeden yanıtlamak mümkün oluyor.

Lenovo 500 Multimedia Controller mart ayında satışa sunulacak

Ortalama üstü menziliyle dikkat çeken Lenovo 500 Multimedia Controller, yurt dışında önümüzdeki mart ayında satışa sunulacak. Aksesuarın ABD’deki fiyat etiketinde 54.99 dolar yazacak.