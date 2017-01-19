Leica en yeni dijital kamerası M10’un tanıtımını gerçekleştirdi. En yeni M serisiyle birlikte tasarıma odaklanan Leica, analog M modellerine benzer bir tasarım ortaya koymaya çalışmış. Sonuç olarak, Leica’nın belirttiğine göre, Leica M10 şimdiye kadar üretilen en ince dijital M serisi kamera unvanını elde ediyor.

M10’da, yüzde 30 daha geniş görüş alanı sunan ve göz kabartması yüzde 50 daha da büyüyen yeni bir vizör barındırıyor. Leica, bu değişikliği gözlük kullanan kullanıcıları da düşünürek yaptığının altını çiziyor. Belki de, Leica’nın gerçekleştirdiği en büyük değişikliklerden bir tanesi de kontroller üzerinde oluyor. Kameranın arka yüzünde sadece joystik kontrolleri ve çalma, canlı modlar ve menüye erişim sağlayan üç adet düğme bulunuyor. ISO halkası ise üstteki plakaya yerleştirilmiş.

ISO halkasının rahat erişilebilecek bir noktaya yerleştirilmesi önemli. Çünkü fotoğrafçılar bu sayede ISO ayarını kamerayı açıp ayarlar menüsüne dalmadan önce çekim için gerekli ayarı kolaylıkla yapabilecekler.

M10’da Leica yeni Maestro II görüntü işlemcisini kullanıyor. 24 megapiksel full-frame CMOS sensör barındıran bu kameranın mikro lens mimarisi daha geniş diyafram açıklığını destekliyor. Ayrıca düşük geçirgenlikli filtre olmadığı için, Leica yüksek keskinlikte fotoğraflar vadediyor. Ayrıca lens 100 ile 50000 ISO aralığına izin veriyor. WLAN işlevi sayesinde çekilen fotoğrafları, Leica uygulaması üzerinden kolaylıkla akıllı telefon veya tabletlerle paylaşmak ya da mobil cihazlar üzerinden çekimleri tetiklemek de mümkün oluyor.

Leica M10’un analog Leica M modelleriyle birçok ortak noktası olsa da, sonuç olarak o bir dijital kamera. Ayrıca M10, M serisi lenslerle de uyumlu olacak. Ayrıca adaptör yardımıyla R serisi lensler de kullanılabilecek. Leica M10 bugün itibarıyla yurt dışında satışa sunulacak. Kameranın fiyatı tam olarak netleşmiş olmasa da, biraz pahalı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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