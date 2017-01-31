Lego Grubu, çocuklar için tasarlanmış uygulama tabanlı sosyal ağı Lego Life’ı faaliyete geçirdi. 13 yaşının altındaki çocukları hedefleyen Lego Life, Instagram’a benzer bir yapıda işliyor. Çocuklar uygulama aracılığıyla evde Lego’larıyla oluşturdukları eserlerin fotoğraflarını paylaşabiliyor. Arkadaşları da kişiselleştirilmiş Lego emojileriyle fotoğraflara yorum bırakabiliyor.

Lego, ebeveynlere servisteki içeriklerin güvenli ve gizli biçimde yönetildiği konusunda güvence veriyor. Servisi kullanan çocuklardan kişisel bilgi veya fotoğraf paylaşmaları ya da konumlarını takibe izin vermeleri istenmiyor. Sosyal ağa katılan her kullanıcıdan gelişi güzel isim oluşturucu ile üç kelimelik bir isim oluşturmaları isteniyor. Böylelikle kullanıcı isminin gerçek kimliğiyle bağlantı kurması önlenmiş oluyor. Kullanıcılar kişisel özelliklerini Lego figürlerinden yapılan mini avatarlarında yansıtabiliyor. Fotoğraflara yapılan yorumlar da Lego Life moderatörleri tarafından kontrol ediliyor ve çocuklara uygunluğundan emin olunuyor.

Sosyal ağın içinde belli Lego serilerine özel bölümler bulunuyor. Master Builders, Lego Batman, Ninjango ve Star Wars söz konusu özel bölümler arasında yer alıyor. Master Buildings bölümünde kullanıcılara çeşitli görevler veriliyor. Böylelikle çocukların kreatif özelliklerinin kuvvetlenmesi amaçlanıyor.

Lego Life ilk etapta 8 ülkede yayınlandı

Lego Life, iOS ve Android‘de ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ancak ilk etapta sosyal ağa ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Kanada ve İsviçre’den erişilebiliyor. Servise kayıt olmak için bir Lego ID’sine sahip olmak gerekebiliyor. Servisin 2017 ve 2018’de başka pazarlara açılması planlanıyor.