Edward Snowden, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) PRISM adını taşıyan kitlesel gözetim programına dair detayları 2013’te sızdırmıştı. Snowden, o dönemde Lavabit adını taşıyan güvenli bir e-posta servisi kullanıyordu. Aynı yıl içinde Amerikan hükümetinin şifreleme anahtarlarını istemesinin ardından servisin faaliyetlerine son verilmişti.

Aradan geçen yaklaşık dört yıllık sürenin ardından Lavabit geri dönüyor. Söz konusu haberi, servisin internet sitesi üzerinden kurucusu Lavar Levison verdi. Sitenin kapatılmasından bu yana çok şeyin değiştiğini söyleyen Levison, iletişim güvenliğine yönelik tehditler konusunda ise bir değişiklik olmadığını ve güvenli bir e-posta servisine olan ihtiyacın halen sürdüğünü dile getirdi.

Servisin eski kullanıcıları, diledikleri takdirde eski hesaplarına erişebilecek. Buna ek olarak, hesaplar yeni protokollere taşınabilecek. Siteye yakında yeni kullanıcılar da kayıt olabilecek. Yeni kullanıcılar için uygulanacak ön kayıt süresinde ise indirimli fiyatlar teklif edilecek. Normal tarifede 5 GB depolama alanı için 30 dolar, 20 GB depolama alanı içinse 60 dolar ödemek gerekiyor.

Levison aynı zamanda 2013’te Kickstarter üzerinden fonlanan bir projeyi halka açıyor. Dark Internet Mail Environment (DIME) adını taşıyan proje ve Magma isimli e-posta sunucusu, kullanıcılara uçtan uca şifreleme vadediyor. Levison, DIME ile kullanıcılara “Güvenilir”, “Temkinli” ve “Paranoyak” adını taşıyan üç farklı gizlilik seviyesini kullanıcı dostu bir arayüz içinde sunacaklarını belirtti.

Lavabit 2004’te Gmail ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle kurulmuştu

Lavabit, 2004’te Gmail’in güvenliğine dair endişeler taşıyan programcılar tarafından kurulmuştu. Servis, 410 bin kullanıcıya e-postalarını şifreleme imkanını vermişti. Levison, Snowden’ın ifşaatlarının ardından diğer kullanıcıları korumak adına servisi kapatma kararı almıştı. İletişim güvenliğine dair endişelerin arttığı bir dönemde geri dönen Lavabit’in karşısında artık WhatsApp, Signal, Telegram gibi uçtan uca şifreleme sunan mesajlaşma servisleri de bulunuyor.