Intel, geleneksel bilgisayar işlemcileri dışındaki pazarlarda da boy göstermek için ciddi bir çaba sarfediyor. Akıllı telefonlarda bu tren biraz kaçmış olsa da; giyilebilir ürünler, akıllı ev eşyaları ve drone’larda Intel’in önünde ciddi potansiyel bulunuyor. Şirket drone pazarında DJI gibi üreticilerle rekabete girmek yerine farklı bir yaklaşım izliyor. Bu yaklaşım Intel’e bir süre için rakipsiz olma imkanını da sağlıyor. Şirket, drone teknolojisinin yeteneklerini, Lady Gaga Super Bowl şovunda sergiledi.

ABD Ulusal Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final müsabakası olan Super Bowl, Amerikan popüler kültür endüstrisinin en büyük etkinlikleri arasında yer alıyor. Şirketler sporla doğrudan ilgili olmasalar bile Super Bowl için özel reklamlar hazırlıyor.

Müsabakanın devre arasında ünlü şarkıcılar tarafından gerçekleştirilen şovlar da şirketler için bir tanıtım aracına dönüşebiliyor. Intel, Lady Gaga’nın devre arası şovunu 300 drone ile aydınlatarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Our drones have returned to the ground after an amazing #PepsiHalftime show #ExperienceMore pic.twitter.com/Augpbt05u6 ? Intel (@intel) 6 Şubat 2017

Lady Gaga Super Bowl şovuna Intel sayesinde farklılık kattı

Intel, şovda “Shooting Star” adını taşıyan dört pervaneli drone’unu kullandı. Drone’un üzerinde bulunan çok parlak LED ışıkları, farklı renklerde yanacak şekilde programlanabiliyor. Shooting Star, belli formasyonlarda uçacak ve renk değiştirecek şekilde de ayarlanabiliyor. Intel’in drone’u ilgiyi Lady Gaga ile paylaşsa da, havada ABD bayrağı ve Pepsi logosu oluşturarak şova imza atmayı başardı.