Intel, geleneksel bilgisayar işlemcileri dışındaki pazarlarda da boy göstermek için ciddi bir çaba sarfediyor. Akıllı telefonlarda bu tren biraz kaçmış olsa da; giyilebilir ürünler, akıllı ev eşyaları ve drone’larda Intel’in önünde ciddi potansiyel bulunuyor. Şirket drone pazarında DJI gibi üreticilerle rekabete girmek yerine farklı bir yaklaşım izliyor. Bu yaklaşım Intel’e bir süre için rakipsiz olma imkanını da sağlıyor. Şirket, drone teknolojisinin yeteneklerini, Lady Gaga Super Bowl şovunda sergiledi.

ABD Ulusal Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) final müsabakası olan Super Bowl, Amerikan popüler kültür endüstrisinin en büyük etkinlikleri arasında yer alıyor. Şirketler sporla doğrudan ilgili olmasalar bile Super Bowl için özel reklamlar hazırlıyor.

Müsabakanın devre arasında ünlü şarkıcılar tarafından gerçekleştirilen şovlar da şirketler için bir tanıtım aracına dönüşebiliyor. Intel, Lady Gaga’nın devre arası şovunu 300 drone ile aydınlatarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Our drones have returned to the ground after an amazing #PepsiHalftime show #ExperienceMore pic.twitter.com/Augpbt05u6

? Intel (@intel) 6 Şubat 2017