Google, geçtiğimiz hafta Kübalılara servislerine daha hızlı biçimde erişme imkanı sunmuştu. Ancak bu imkandan tam anlamıyla faydalanılmasının önünde ciddi bir engel bulunuyor: Küba halkının büyük çoğunluğunun Google servislerine erişmek için evden çıkması gerekiyor. Evden internete bağlanmak gibi bir seçenek bulunmadığı için pek çok Kübalı, halka açık bir Wi-Fi bağlantı noktasına ya da bir internet terminaline gidiyor. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

Ülkenin devlet kontrolündeki telekom operatörü ETECSA, evlere internet bağlantısı götürmek için testlere başlıyor. Bu testler kapsamında başkent Havana’daki yaklaşık 2 bin ev, en az iki ay boyunca internete bağlanacak.

İlk dönem iyi geçtiği takdirde testin kapsamının genişlemesi planlanıyor. Bu testler sırasında ülkede internete erişim için ödenen ücretlerde de yüzde 25 oranında indirime gidilecek.

Küba hükümeti internete sansür uygulamayı sürdürüyor

Küba hükümeti internet erişimini yaygınlaştırmaya çalışsa da, bir yandan da internete sansür uygulamaya devam ediyor. Ülkedeki internet bağlantı hızı da halen komşularının bir hayli altında seyrediyor. Yine de, bu testin ülkede internet erişimini lüks olmaktan çıkarmak için önemli bir adım olduğunu söylemek gerekiyor.