Akıllı telefonlar sayesinde artık her yerde ve her zaman sevilen TV programlarını, spor müsabakalarını ya da popüler filmleri izlemek mümkün oluyor. Ancak kimi zaman sevilen veya dikkat çeken programların yayın zamanı akıldan çıkabiliyor. Unutkanlığına çare bulmak ya da ne izleyeceği konusunda fikir edinmek isteyen kullanıcıların imdadına da mobil uygulamalar yetişiyor. Ekran İşleri tarafından geliştirilen TV rehberi uygulaması Komodor, iOS ve Android kullanıcılarına TV’de hangi programın olduğunu görme imkanını sağlıyor. Uygulama, dileyen kullanıcılar için hatırlatma görevini de üstleniyor.

Uygulama başlatıldığında kullanıcılara ilk olarak hangi platform üzerinden TV yayınlarını takip ettikleri soruluyor. Şu an için Digiturk, D-Smart ve Kablo TV’nin program rehberlerine uygulama üzerinden ulaşılıyor. Platform seçiminin yapılmasının ardından kullanıcıların karşısına seçilen platformun TV rehberi çıkıyor. Kanallar, platformlardaki sıraları muhafaza edilerek listeleniyor. Ekranda öncelikli olarak o anda yayınlanan programların listesi görülüyor. Ancak ekran üzerinde sola veya sağa doğru sürükleme hareketleri yaparak geçmiş veya gelecek program akışı da görülebiliyor.

Daha sonraki zaman dilimlerine ait programları görmek için kullanıcıların elinde farklı seçenekler de bulunuyor. Ekranın sol üst köşesindeki “Şimdi” yazısına dokunulduğunda kullanıcıların karşısına “Sonra” ve saate göre “Sabah” ya da “Akşam” olarak değişen iki zaman seçeneği daha çıkıyor. Sonra seçildiğinde 1 saat sonra başlayacak programları da akış içinde görmek mümkün oluyor. Akşam seçeneğinde ise saat 20:00 itibarıyla başlayan veya devam eden programlar görülüyor. Aynı menüde bulunan “Rehber” seçeneği ise rehberin içinde manuel biçimde gezinmeyi sağlıyor.

Rehberde gösterilen programlardan biri seçildiğinde ise kullanıcılar programın sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfada programa dair genel bir açıklama yer alıyor. Programa ait fotoğraflara ve eğer varsa video tanıtımlara da bu sayfa üzerinden ulaşılabiliyor. Kullanıcılar detaylarını gördükleri programı kaçırmayı istemiyorlarsa sayfada bulunan çalar saat ikonuna dokunarak hatırlatıcıyı aktif hâle getirebiliyor.

Uygulamanın rehber ekranının sağ üst köşesinde dört ikon bulunuyor. Bu ikonlar, uygulamanın farklı işlevlerinden yararlanmayı sağlıyor. Bu ikonlardan ortaya en yakın olanı, kullanıcılara kanal özelleştirme imkanını veriyor. Kanal özelleştirme ikonu sayesinde kullanıcılar rehber ekranında hangi kanalların görülebileceğini ve bunların hangi sıralamada gösterileceğini belirleyebiliyor. Büyüteç ikonu ise tahmin edilebileceği üzere isimler üzerinden arama yapma imkanını veriyor.

Çalar saat ikonuna dokunulduğunda hatırlatıcı kurulan programların listesi kullanıcıların karşısına çıkıyor. Filtre ikonuna dokunulduğunda ise kullanıcılara rehber üzerinde ince ayarlarla düzenleme gerçekleştirme imkanı sunuyor. Burada izlenebilecek programlar veya filmler, yerli ya da yabancı olmalarına veya türlerine göre filtreden geçiriliyor. Ekranın altındaki Komodor Hakkında yazısına dokunulduğunda ise kullanıcılar uygulamanın açık ya da koyu temaları arasında geçiş yapabiliyor.

Komodor şık ve kullanışlı tasarımıyla da dikkat çekiyor

Komodor, merakla beklediği programı kaçırmayı istemeyenler ya da televizyonda nelerin olduğunu hızlıca öğrenmek isteyenler için en kullanışlı seçenekler arasında bulunuyor. Görsel bakımdan oldukça şık olan Komodor, gezinmeyi kolaylaştıran tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Uygulama iTunes App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.